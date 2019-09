Teresa Bellanova, le parole sul PD: ha spiegato che per mesi si è parlato di derenzizzare i gruppi parlamentari

Teresa Bellanova ha parlato degli scontri tra Movimento Cinque Stelle e PD. Ci sono tante diversità che permangono, ed è una sfida per loro e per i grillini. Devono farsi carico del futuro di questo paese, l’Italia era in un isolamento con Salvini che voleva andare alle elezioni perché pensava di avere potere assoluto.

Il rischio delle elezioni era quello di continuare su una politica isolazionista, oltre che di incorrere nell’aumento dell’Iva che avrebbe danneggiato i consumatori e depresso il mercato. Teresa Bellanova ha evidenziato che se Salvini avesse avuto una maggioranza ciò avrebbe portato in Europa un commissario che ci faceva uscire dall’Euro e all’elezione di un Presidente della Repubblica che avrebbe provocato l’indebolimento del paese.

Le parole di Teresa Bellanova

Non c’è stata nessuna forzatura e ha parlato della sua storia che è molto interessante, essendo stata bracciante, e sindacalista (con tanto di foto esibita in trasmissione). Ha posto l’accento sul suo spostamento a Italia Viva, e ha detto di essere una donna che ha il suo radicamento nella sinistra riformista.

L’esponente di Italia Viva ha sottolineato che il riformismo è provare a praticare un’alternativa e su quello misurarsi senza riserve, anche se il percorso è più complicato. Tanti elettori del centro-sinistra non hanno capito questa scissione e la Bellanova ha voluto dare una sua risposta: “Per mesi prima del congresso del PD si è parlato di derenzizzare i gruppi parlamentari”.

C’era bisogno di rinnovare e se ne dovranno fare carico i dirigenti del PD e Zingaretti è il segretario che bisognava cambiare ma, se nella prima fila ci sono quelli che stavano con lei al governo, diventa un ragionamento poco comprensibile.

Teresa Bellanova ha continuato dicendo: “Lasciamoci senza rancore”. Formigli ha voluto rendere noto alla Bellanova un sondaggio che dice che il 70% degli italiani pensa che Renzi sia un alleato inaffidabile.

Il ministro ha risposto che, in queste prime settimane di governo, non c’è stata alcuna polemica e ha ricordato di aver sostenuto Bersani, e non Renzi. Successivamente, è andata al governo con Renzi e, nell’esercizio delle sue funzioni, lei non ha mai avuto una pressione da parte di Matteo Renzi: si è sentita rispettata e sostenuta nel momento in cui dovevano passare attraverso scelte complicate.