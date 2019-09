Renzi difende Teresa Bellanova: "Chi la insulta per il suo abito è semplicemente un poveretto"

In questi giorni ci sono stati degli attacchi pesanti nei confronti di Teresa Bellanova che ha ricevuto la vicinanza da parte di tutto il Partito Democratico. Sono arrivate le parole dell’attuale segretario del PD, Nicola Zingaretti, che sulla sua pagina di Twitter ha difeso la neoministra dell’agricoltura dopo che è stata criticata per il look scelto nel corso del giuramento al Quirinale.

Inoltre, non sono terminate le offese, in quanto la Bellanova ha alle spalle un passato da bracciante e sindacalista, ma un titolo di studio che si è fermato alla terza media. La maggior parte dei parlamentari hanno dimostrato il proprio sostegno nei confronti della Bellanova, e tra questi spiccano anche Forza Italia e Leu.

Gli insulti sessisti di Daniele Capezzone

Sono arrivate gli insulti anche da Daniele Capezzone, ex parlamentare, che ha scritto un tweet molto pesante nei confronti della neo ministra dell’agricoltura: “Carnevale? Halloween?”. Sono arrivate le accuse da parte del web nei confronti di Capezzone, definito come “sessista“.

Sono intervenuti altri esponenti del Partito Democratico a difesa della Bellanova, come il vice segretario Andrea Orlando, che ha affermato: “Orgoglioso del PD che porta un ex bracciante al governo del Paese”.

Orlando ha ricordato che la Bellanova ha la terza media, ma allo stesso tempo ha studiato all’università della lotta sociale. Sono arrivate le parole di difesa del senatore Matteo Renzi che, sulla sua pagina di Facebook, ha scritto: “Chi la insulta per il suo abito, per il suo fisico, per la sua storia di bracciante agricola divenuta sindacalista e poi ministro non è degno di una polemica pubblica”.

L’ex segretario del Partito democratico ha continuato il post dicendo: “È semplicemente un poveretto, gente che polemizza così va solo compatita, nemmeno criticata”. Infine Renzi ha voluto fare un augurio alle persone che ironizzano sulle caratteristiche fisiche: “Vi auguro di poter provare almeno una volta le emozioni di bellezza e stupore che le persone vivono quando ascoltano Teresa, la sua passione, la sua storia”.