Silvio Berlusconi accusa Salvini e Meloni di complotto contro di lui

Cosa ne pensa l’autore

Mario Barbato - Forse Berlusconi non ha ancora capito che il suo tempo è finito. Lo hanno invece capito bene Salvini e Meloni. Il fatto che il suo partito abbia raccolto modesti voti durante le ultime elezioni, dimostra come Forza Italia abbia perso attrattiva agli occhi degli italiani. Tanto più che l'ex Cavaliere, oltre a finire sotto processo per innumerevoli reati penali, dimostra un livello di megalomania che non è riscontrabile in nessun altro politico del mondo.