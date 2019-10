Silvia Vono ha parlato degli insulti personali ricevuti dai grandi rappresentanti del Movimento Cinque Stelle

Sono arrivate le dichiarazioni di Silvia Vono che ha parlato del suo passaggio a “Italia Viva” di Matteo Renzi dopo essere stata un’esponente del Movimento Cinque Stelle. La senatrice non ha escluso la possibilità che altre persone facciano la stessa cosa, seguendo ciò che ha fatto lei passando da una forza politica a un’altra, sebbene abbia motivato le ragioni.

La Vono ha continuato dicendo che altri esponenti del Movimento Cinque Stelle potrebbero seguirla e ha voluto lanciare una frecciatina al M5S, attraverso queste dichiarazioni: “Se usciranno dalla logica in cui sono irretiti e capiranno cos’è la libertà e la democrazia”. Si è detta sicura del fatto che molti deputati e senatori del M5S stiano facendo questo ragionamento.

Le parole della senatrice

Silvia Vono ha rivendicato la necessità di avere dei leader ma al tempo stesso ha sottolineato quanto sia importante mettere in campo le proprie idee in modo da sentirsi parte di una squadra. Si tratta di ciò che lei pensa di poter fare con il partito fondato da Matteo Renzi, per aderire al quale ha ricevuto pesanti insulti sui social.

Ha spiegato che si tratta di un modo volto a denigrare le persone, rivolgendosi soprattutto ad alcuni esponenti del M5S che hanno fatto delle critiche nei suoi confronti. Queste sono le parole della senatrice al riguardo: “Credo che gli insulti personali qualifichino i grandi rappresentanti del M5S che hanno preferito farlo da dietro una tastiera”.

Silvia Vono è stata protagonista di un’intervista alla Radio Cusano Campus, dove ha posto l’accento sulla nuova esperienza politica. L’ex esponente del Movimento Cinque Stelle è tornata a parlare dell’incontro con Matteo Renzi affermando: “Ho avuto un colloquio personale con lui e una riunione con il nuovo gruppo parlamentare che è stata per me una rinascita perché c’è stata libertà di esprimere le proprie idee, ma anche di ridere e scherzare”.

Infine, ha ricordato di essere stata accolta nel migliore dei modi dal senatore toscano, con queste parole: “Non mi ha fatto nessuna battuta sulla mia provenienza politica”.