La senatrice Gelsomina Vono lascia il Movimento Cinque Stelle e aderisce a Italia Viva di Renzi

Ci sono delle novità inaspettate all’interno del Movimento Cinque Stelle in quanto la senatrice Vono ha deciso di passare a “Italia Viva” e ha espresso delle parole di stima nei confronti del leader del nuovo partito: “Da Renzi coraggio e determinazione”.

Nella giornata di ieri, la senatrice Gelsomina Vono ha deciso di annunciare il proprio addio al Movimento Cinque Stelle sottolineando di aver preso una decisione molto sofferta, con la quale – allo stesso tempo – ha la possibilità di ragionare in termini democratici.

La Vono ha spiegato che, nel corso di questi mesi, in diverse occasioni si è messa in discussione, e ha voluto motivare la causa per la quale ha deciso di prendere parte al progetto di Matteo Renzi che assicura coraggio, lungimiranza e determinazione.

Le parole dell’ex senatrice M5S

L’ex esponente del Movimento Cinque Stelle ha fatto notare che Renzi ha fatto tesoro degli errori commessi in passato e si è fatto da parte, ma prima ha rispettato l’impegno preso con gli italiani. Dunque arrivano dichiarazioni della Vono che creeranno sicuramente sorpresa da parte degli esponenti del M5S, che da sempre hanno fatto un tipo di politica completamente opposta rispetto a quella di Matteo Renzi.

Queste sono le dichiarazioni di Gelsomina Vono che ha affermato, riguardo all’ex segretario del Partito Democratico: “Ha continuato a lavorare con intelligenza e in piena libertà e onestà intellettuale“. Inoltre, Gelsomina Vono ha spiegato che Renzi ha scelto di esporsi in maniera coraggiosa per il bene dell’Italia.

Questa uscita del Movimento Cinque Stelle rappresenta una sorpresa inaspettata, ma la senatrice Gelsomina Vono si è detta convinta di questa sua scelta che le darà la possibilità di mettere in pratica il proprio impegno.

L’ex esponente del M5S ha precisato che il proprio impegno potrà avere un valore determinante per una terra alla quale è legata, come la Calabria. Queste sono le parole con le quali ha concluso il proprio discorso la senatrice Vono, contenta di aderire a Italia Viva.