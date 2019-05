Salvini, le parole contro Fazio: "Non sono orgoglioso della disinformazione di qualcuno sulla tv pagata dagli italiani"

Continua il duro attacco di Matteo Salvini nei confronti del presentatore Fabio Fazio. Il ministro dell’Interno si è sempre scagliato nei confronti del conduttore per il fatto che prende un compenso troppo elevato per il programma “Che tempo che fa”. Il leghista non si è detto convinto dell’originalità della trasmissione sulla quale ha espresso molte critiche.

Recentemente, Matteo Salvini è stato ospite nella trasmissione di Massimo Giletti, Non è l’Arena, dove ha avuto modo di fare i complimenti nei confronti del presentatore. Queste sono le parole del vice premier nel corso dell’intervista di domenica 19 maggio: “Orgoglioso dell’informazione di Giletti sulla tv privata, meno della disinformazione di qualcuno sulla tv pubblica pagata dagli italiani“.

Le parole di Salvini nella trasmissione di Giletti

Salvini non ha mai gradito il programma di Fazio e, in particolar modo, vorrebbe trovare il modo per diminuire lo stipendio di Fazio definito esagerato. Anche in altre trasmissioni Salvini ha esposto questa situazione, come avvenuto a Rtl, oppure nel programma di Paolo Del Debbio, Diritto e rovescio.

Alcuni giornali non hanno perso occasione e hanno cominciato a parlare della possibilità di un ritorno in Rai di Giletti, al posto di Fazio, oppure dello showman Rosario Fiorello. Domenica 19 maggio, Fazio ha avuto come ospite nella sua trasmissione il vice premier Luigi Di Maio e il presentatore ha fatto all’esponente del Movimento Cinque Stelle una domanda in merito alle dichiarazioni di Matteo Salvini riguardo agli sbarchi.

Dunque, c’è stata una gara molto aperta per quanto riguardo agli ascolti tra Che tempo che fa e Non è l’arena. Il ministro dell’interno ha voluto fare i propri complimenti nei confronti del giornalista Massimo Giletti per il modo in cui fa televisione. Non è mai stata nascosta la stima del ministro dell’interno nei confronti del presentatore, passato da Rai uno a La 7.