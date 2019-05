Botta e risposta Fazio-Salvini. Il ministro: “si dimezzi lo stipendio”, il conduttore risponde in TV

Botta e risposta tra Fabio Fazio e Matteo Salvini. Il conduttore aveva invitato il Ministro degli Interni alla sua trasmissione della domenica sera su Rai Uno, Che tempo che fa, ma il vice premier ha declinato l’invito, senza peraltro inviare una risposta formale.

La notizia che Salvini non avrebbe partecipato alla trasmissione è arrivata durante un comizio del leader della Lega a Foligno. “Mi sono rifiutato di andare ospite da Fabio Fazio su Rai Uno”, le parole del vice premier che ha voluto sottolineare la sua coerenza, rispondendo a chi non aveva capito la sua scelta, visto che il programma viene visto da circa 3 milioni di telespettatori.

“Riduciti lo stipendio chiacchierone di sinistra pagato dagli italiani, riduciti lo stipendio e poi ne parliamo”, la frecciatina a Fazio da parte del ministro, che auspica l’unità di Governo nel voto sulla proposta di legge per dimezzare gli alti stipendi che girano in Rai.

Il conduttore ha risposto al ministro in apertura di trasmissione. “Il ministro ha fatto sapere in diversi eventi pubblici e durante un comizio elettorale che non sarebbe intervenuto in trasmissione”, l’annuncio sull’assenza di Salvini fatto da Fazio, che ha proseguito: “Naturalmente mi dispiace perché al di là della sua opinione su di me, che non mi permetto in questa sede di discutere, sarebbe stato invece interessante consentire al pubblico di Che tempo che fa di poter ascoltare le sue opinioni circa i temi dell’Europa, i recenti tragici fatti di Napoli, e naturalmente tutta l’attualità politica. Naturalmente la sua decisione è legittima e confido che ci sia un’occasione nella prossima stagione”.

Sul tema è intervenuto il presidente Rai, Marcello Foa che, ammettendo che lo stipendio di Fazio sia molto alto, si auspica che venga trovata una soluzione a questa questione, visto anche che la trasmissione, dopo essere sbarcata sul primo canale, non ha aumentato i suoi ascolti.