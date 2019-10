Salvini definisce Renzi, il leader di Italia Viva, genio incompreso

Il faccia a faccia tra i due Matteo si è concluso in parità, anche se non sono mancati i botta e risposta. Renzi ha accusato il “rivale” di fare solamente una politica degli spot, senza ottenere grandi risultati. Il leader della Lega, dal canto suo, ha risposto definendo il leader di “Italia Viva” come un genio incompreso: “Ha fatto tutto bene al governo ma gli italiani non se ne sono accorti”.

L’ex vice presidente del consiglio dei ministri ha continuato dicendo che i risultati parlano a suo favore, in quanto Salvini si trova al 33% dei consensi e Renzi solamente al 3%. Inoltre ha lanciato un’altra frecciatina all’ex presidente del consiglio, attraverso queste parole: “Io sto con gli italiani, senza seguire i diktat di Parigi, Bruxelles e Berlino”. A quel punto Renzi ha risposto al leghista chiedendogli il motivo per il quale non ha querelato Savoini, ma l’ex ministro dell’Interno si è limitato a negare qualsiasi tipo di addebito relativo ai fondi russi.

I temi affrontati

Nel corso dello scontro si è avuto modo di parlare del premier Conte e Renzi ha punzecchiato Salvini, ricordandogli la crisi avvenuta nel mese di agosto, con queste parole: “Il colpo di sole del Papete lo fa rosicare ancora adesso”. Il leader di Italia Viva ha ammesso che la formazione del governo giallorosso è stata un’operazione di palazzo.

Lo scontro ha poi riguardato Quota 100 e Renzi l’ha ritenuta una misura inutile. Renzi ha motivato la sua scelta raccontando la storia di suo zio, vigile urbano di Firenze, che ha 64 anni: “Credo che lui possa andare in pensione un anno dopo e credo che quei soldi debbano andare nella busta paga dei lavoratori o a favore dei giovani”.

Salvini ha replicato dicendo che ci sono alcune categorie, come gli infermieri, e i camionisti, che non ce la fanno a lavorare arrivati a una certa età, dopo aver praticato un lavoro faticoso. Inoltre è stato affrontato il tema dell’immigrazione e Salvini ha commentato in questi termini: “Aver aperto i porti non ha aiutato le nostre periferie”. La sfida tra i due Matteo è proseguita sui social, e su Twitter Salvini ha scritto: “Diverse persone che hanno assistito al confronto tra me e Renzi hanno commentato 2-0 per Salvini e palla al centro”. Renzi ha risposto: “A me dicono che è finita come Milan-Fiorentina”.