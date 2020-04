Palazzo Chigi prende le difese di Giuseppe Conte sulle sue dichiarazioni contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Sono passati quattro giorni dalla conferenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in cui tra i tanti temi trattati nella sua diretta Facebook ha annunciato il lockdown dell’intero paese almeno fino al 3 maggio, con la riapertura però delle edicole e cartolibrerie.

Ciò che sta facendo ancora scalpore però sono le dichiarazioni del Premier contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni. In diretta dichiara che l’opposizione sta alimentando solamente le fake news, smentendo categoricamente di aver firmato il MES (Meccanismo europeo di stabilità). I due leader però si sono scagliati contro queste parole, accusando l’onorevole Conte di attacchi da regime.

La risposta di Palazzo Chigi

Matteo Salvini ha chiesto l’intervento di Sergio Mattarella, ma fino a questo momento il presidente della Repubblica si è chiuso in un lungo silenzio. Tuttavia, nelle ultime ore, arriva una risposta direttamente da Palazzo Chigi, in cui viene difeso l’attacco di Giuseppe Conte nei confronti dell’opposizione.

Infatti Palazzo Chigi dichiara inizialmente di non aver mai richiesto questo intervento sui canali Rai e privati: “Non c’è stata alcuna conferenza stampa a reti unificate. Palazzo Chigi non ha mai chiesto che la conferenza stampa venisse trasmessa a reti unificate; e infatti è stata trasmessa solo da alcuni canali tv e solo per una parte e non interamente”.

Nel comunicato viene sottolineato che tutte le dirette fatte dal presidente del Consiglio si sono svolte sempre nelle consuete modalità, salvo qualche rara eccezione. Da giugno 2018, Palazzo Chigi mette a disposizione i filmati in HD a tutte le reti televisive, le quali possono decidere liberamente se e cosa mandare in onda sui propri canali.

Infine, si legge che Giuseppe Conte ha attaccato l’opposizione solamente per smentire le ultime voci fatte girare sul web da Matteo Salvini e Giorgia Meloni: “Nell’occasione ha smentito vere e proprie fake news che rischiavano di alimentare divisioni nel Paese e di danneggiarlo, compromettendo il “senso di comunità”, fondamentale soprattutto in questa fase di emergenza”.