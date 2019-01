Matteo Salvini va ad Afragola ed un uomo tra la folla fa il baciamano: "Non farci pagare più la scorta a Saviano"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Nulla contro il ministro Matteo Salvini, ma vorrei sapere cosa è cambiato da un anno a oggi a Napoli per far cambiare totalmente idea alla gente. Per il momento vedo sempre i stessi problemi, se non addirittura peggiorati, quindi per me questo bagno di folla resterà per sempre un mistero.