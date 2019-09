Matteo Salvini: "L’esperienza con il Movimento Cinque Stelle è stata rivoluzionaria fino a qualche settimana fa"

Matteo Salvini, leader della Lega, è tornato a parlare dell’esperienza di governo con il Movimento Cinque Stelle, in un’intervista in cui ha avuto modo di sottolineare le importanti riforme fatte. Queste sono le dichiarazioni dell’ex vice premier: “L’esperienza con il Movimento cinque stelle è stata rivoluzionaria almeno fino a qualche settimana fa“.

Salvini ha posto l’accento sul possibile patto tra Partito Democratico e M5S dicendo di non voler entrare nel dibattito altrui. Il leghista ha spiegato che la certezza si ritrova nel fatto che lui non scenderà mai a patti con il PD e ha rilasciato queste dichiarazioni a “Radio 24”.

Le critiche nei confronti di Giuseppe Conte

Il ministro dell’interno del governo Conte ha rivelato che riceve dei messaggi da molti esponenti del Movimento Cinque Stelle e ha dichiarato: “Porte della Lega sempre aperte”. Salvini è tornato a parlare di Giuseppe Conte con il quale ha avuto un pesante diverbio: “Non sapevo di avere un presidente del consiglio di sinistra“.

La decisione della Lega di staccare la spina all’alleanza con il Movimento Cinque Stelle e al governo Conte sarebbe avvenuta dopo aver capito che non ci sarebbero stati i presupposti per tagliare le tasse. Il leader della Lega è tornato a parlare della flat tax, spiegando che ci sono i soldi per finanziarla e sottolineando quanto sia atteso il taglio delle tasse dalle imprese.

Salvini ha voluto ricordare le richieste ricevute dalle imprese che chiedono un evidente taglio delle tasse, altrimenti non ci sarebbe una crescita importante del Paese.

Il pensiero del leghista rispetto al rallentamento dell’economia mondiale è di investire nelle infrastrutture e nel taglio delle tasse. Matteo Salvini ha fatto notare quanto sia frustrante vedere Conte chiedere consigli alla cancelliera Merkel mentre beve un caffè. Inoltre, il leghista non ha gradito la dichiarazione del giurista che ha smentito l’appartenenza al Movimento Cinque Stelle.