Matteo Salvini, intervistato da Radio Radicale, parla del possibile arrivo degli esponenti M5S nella Lega

Matteo Salvini ha avuto modo di intervenire ai microfoni di “Radio Radicale” dove ha mosso delle critiche nei confronti del Movimento Cinque Stelle. Il leader della Lega ha sottolineato che ci sono gli scontenti all’interno del M5S e si è detto sicuro del fatto che queste persone faranno delle scelte capaci di destare sorpresa.

L’ex ministro dell’Interno ha voluto parlare del possibile arrivo di esponenti del Movimento Cinque Stelle nella Lega, commentando attraverso queste parole che non lasciano alcun dubbio: “Vi posso dire che nei prossimi giorni da casa 5 stelle arriveranno delle sorprese“.

Le parole del leader leghista

Il “Capitano” ha ricordato che bisognerebbe mettersi nei panni di quelle persone, riferendosi al M5S, che si sono impegnate fino a poco tempo fa in una battaglia contro coloro che considerava corrotti e che si sono alleate, alfine, con quegli stessi. Salvini ha continuato dicendo quanto siano rimasti spiazzati molti esponenti del Movimento Cinque Stelle riguardo all’alleanza con il PD, facendo una battuta ironica: “Come se a me imponessero di allearmi con Renzi e la Boschi domani mattina”.

Il leader della Lega si è detto possibilista riguardo alla fuga dei 5 Stelle, per andare verso il Carroccio. Ma non è un segreto il fatto che l’alleanza tra Pd e M5S non abbia convinto tutti coloro che hanno criticato per anni il comportamento del PD. Il più recente attacco ha riguardato il caso dei bambini di Bibbiano ma, nel corso dell’intervista con Radio Radicale, Salvini ha avuto modo di concentrarsi anche su altre tematiche.

Successivamente, l’ex ministro dell’Interno ha posto l’accento sulle nuove politiche in tema di flussi migratori messe in campo dal governo formato da Partito Democratico e M5S. Il leghista si è concentrato sulla riapertura dei porti italiani, per poi parlare dei nuovi accordi con i paesi del Nord Africa. Infine, le tensioni all’interno del Movimento Cinque Stelle fanno intendere che il possibile addio di diversi parlamentari potrebbe certificare il fallimento del governo Conte.