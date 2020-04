Matteo Salvini e Giorgia Meloni accusano Giuseppe Conte di usare metodi da regime

Ormai è ai minimi storici il rapporto tra il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e i leader dell’opposizione formata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Nell’ultima conferenza stampa, trasmessa alle 19:30, il premier ha infatti accusato i due leader di essere colpevoli nell’aver diffuso la fake news sul MES.

L’onorevole Giuseppe Conte ci tiene a sottolineare di non aver firmato sul Meccanismo europeo di stabilità, sottolineando che questo Fondo salva-Stati esiste già dal 2012, quindi non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

La risposta dell’opposizione

La leader di “Fratelli d’Italia”, con un post su Facebook e poi ripubblicato su Instagram, ha rivelato: “Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte indice una conferenza stampa pochi minuti prima dell’edizione più vista dei tg, trasmessa in diretta sulla prima rete del servizio pubblico, per accusare l’opposizione di dire menzogne, senza possibilità di replica e senza contraddittorio” facendo poi un invito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Non ha nulla da dire su questi metodi degni di un regime totalitario?”.

Il più contrariato su questa vicenda resta però Matteo Salvini. Il leader della “Lega” nelle ultime ore ha risposto in più circostanze alle parole del Premier Giuseppe Conte, con alcuni post sia sulla sua pagina ufficiale che quella del suo partito. E, come se non bastasse, ha rilasciato una intervista telefonica a “Stasera Italia”, talk show dedicato alla politica, condotto da Barbara Palombelli.

Ma è in un post su Instagram che mostra tutto il suo sdegno per le dichiarazioni di Giuseppe Conte: “Usare la tv di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da regime, roba da Unione Sovietica” e aggiungendo che fino a questo momento il Governo Conte non ha mantenuto ancora nessuna promessa.

Il web si è espresso quasi tutto a favore di Giuseppe Conte, anche se Enrico Mentana, direttore di LA7, si è mostrato contrario alle parole dette dal Premier in conferenza. Infatti, durante il telegiornale, ha ammesso: “Se l’avessimo saputo, non avremmo mandato in onda quella parte della conferenza stampa“.