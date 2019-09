Matteo Salvini: "Ci mancava all’economia il ministro benedetto da Bruxelles ed esperto di Bella Ciao”

Il governo giallorosso si è formato e, stamattina, alle ore 10:00, è arrivato il momento del giuramento. Matteo Salvini, leader della Lega, ha trovato il modo per far le critiche nei confronti di alcuni ministri incaricati. Un esempio si ritrova nel neoministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, professore di lunga data.

Questo è il commento del leghista nei confronti di Gualtieri, scritto sui social, in particolare su Facebook e Twitter. Sono queste le parole dell’ex ministro dell’Interno, che ha scritto: “Ci mancava all’economia il ministro benedetto da Bruxelles ed esperto di “Bella Ciao”.

Il messaggio di Matteo Salvini agli italiani, ci vediamo il 19 ottobre a Roma

Ci sono state delle pesanti critiche dall’ex vicepremier che dimostra di andare avanti per la sua strada e farà un’opposizione importante nei confronti di questo governo che, a suo parere, non è voluto dagli italiani. Matteo Salvini ha condiviso sulla sua pagina di Facebook il video che vede il ministro dell’economica, Roberto Gualtieri, ospite nei mesi precedenti del web talk dal titolo “Alta fedeltà“.

In questa occasione, il ministro dell’Economia suona con la chitarra una versione del famoso brano intitolato “Bella Ciao“. Il post scritto dall’esponente della Lega ha ricevuto in breve tempo tanti commenti e like, a dimostrazione dell’influenza che riesce a ottenere Matteo Salvini. Quest’ultimo ha fatto notare di non volersi arrendersi con l’intento di impegnarsi per velocizzare il ritorno alle urne, dando un appuntamento agli italiani per dire no a questo governo.

Queste sono le dichiarazioni del politico: “Avanti tutta Amici, appuntamento il 15 settembre a Pontida e il 19 ottobre a Roma”. Per il momento, si parte con il Conte bis, ma Salvini si è detto sicuro del fatto che questo governo non avrà durata lunga, mentre un parere differente è stato espresso da Matteo Renzi, secondo il quale si potrà andare avanti fino al 2023.