Matteo Renzi: "Ci sono le condizioni affinchè questo governo arrivi al 2023"

Si continua a parlare della formazione del governo guidato da Giuseppe Conte e sembrano esserci i presupposti per chiudere l’accordo tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Questa possibile alleanza ha destato molte perplessità all’interno degli stessi partiti, in quanto alcuni membri si sono detti contrari rispetto a questa idea politica.

Nel frattempo sono arrivate le prime parole del senatore Matteo Renzi, che è intervenuto in merito all’esecutivo Conte dicendosi ottimista rispetto a questa possibilità. L’ex segretario del Partito Democratico ha fatto notare che ancora deve partire il secondo mandato a Giuseppe Conte e dunque è meglio non fare pronostici.

Renzi ha sottolineato gli sforzi fatti dal Partito democratico per salvare il Paese

L’ex premier ha definito “surreale” il fatto che gli vengano chieste delle garanzie in quanto è stato il suo Partito a impegnarsi in maniera costante. Renzi ha rivendicato gli sforzi fatti dal Partito Democratico nell’intento di salvare il Paese dalla recessione, e dall’aumento dell’Iva.

Il senatore ha voluto ricordare quanto il PD si stia impegnando per far nascere questo governo, in modo da evitare le elezioni che causerebbero altri problemi al paese, a detta del Partito Democratico. A quanto pare, Renzi riesce ancora ad avere un ruolo importante all’interno del PD, anche considerato che ne controlla la gran parte dei relativi gruppi parlamentari di Camera e Senato.

Nella giornata di ieri c’è stato il voto degli iscritti al Movimento Cinque Stelle sulla piattaforma Rousseau. Matteo Renzi ha fatto notare di avere delle sensazioni positive rispetto alla durata di questo governo giallorosso, sebbene in politica non manchino le sorprese. Queste sono le dichiarazioni dell’ex segretario del Partito Democratico, che ha affermato in merito alla questione: “Io credo che ci siano le condizioni affinché questo governo arrivi al 2023, con l’elezione del Presidente della Repubblica”.