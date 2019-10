Lucia Borgonzoni ha sottolineato che la vittoria umbra è una premessa straordinaria per le elezioni in Emilia Romagna

Sono arrivate le dichiarazioni di Lucia Borgonzoni, esponente della Lega e candidata alle elezioni regionali in Emilia Romagna. La politica si è detta contenta per questo risultato ottenuto nelle elezioni regionali in Umbria che ha decretato la vittoria schiacciante di Donatella Tesei.

La Borgonzoni ha voluto far notare che la vittoria di domenica 27 ottobre dimostra che ci sono delle premesse straordinarie per ripetere questo risultato anche in una regione come l’Emilia Romagna. Ha continuato dicendo che si è trattato di un risultato storico, quello umbro, che dimostra che la regione rossa si è liberata da anni di malgoverno con PD e M5S.

Le parole di Lucia Borgonzoni

L’esponente della Lega ha fatto intendere la speranza che il 26 gennaio possa rappresentare un giorno di festa e speranza anche per quanto riguarda gli emiliano-romagnoli. Inoltre Lucia Borgonzoni ha posto l’accento sugli esponenti del Partito Democratico che insistono sull’alleanza con i 5 Stelle in una regione come l’Emilia Romagna.

Queste sono le dichiarazioni di Lucia Borgonzoni che si è espressa al riguardo usando tali parole: “È veramente triste assistere allo spettacolo decadente di un Pd spaventato che, all’indomani della sconfitta in Umbria, corre a corteggiare il M5S nel disperato tentativo di mantenere le poltrone”. Ha continuato le critiche nei confronti del Partito Democratico e ha sottolineato che la Lega si impegna a fare delle proposte nella speranza di risolvere i problemi.

La Borgonzoni, parlando del PD, ha spiegato che il Partito Democratico si diverte a creare delle alleanze per fermare la Lega. Sugli esponenti del PD che fanno alleanze con i M5S ha affermato: “Ormai hanno perso dignità”. La Borgonzoni ha evidenziato che il voto in Umbria ha dimostrato che i cittadini hanno sconfitto la politica degli inciuci di palazzo. Adesso l’occhio è rivolto alle elezioni regionali in Emilia Romagna e la Borgonzoni ha ricordato che si tratta di un’occasione d’oro con l’intento di far vincere la democrazia e voltare pagina dopo decenni di governi della sinistra.