Leghista risponde a Emma Marrone. Espulso Massimiliano Galli

La cantante salentina, Emma Marrone sta mandando in estati i suoi fan per il duetto con i “Thirty Seconds to Mars”, gruppo musicale statunitense. Nei giorni scorsi, la cantante si è esibita al Palasele di Eboli sul palcoscenico dell’Essere qui-exit tour edition 2019.

In questa circostanza, Emma Marrone ha lanciato un messaggio secco al Governo Conte, gridando “Aprite i porti!” che però non ha entusiasmato la rete nè tantomeno i suoi fan. In queste ultime ore un consigliere della Lega ha espresso il suo pensiero con commenti considerati sessisti.

L’attacco contro Emma Marrone

Massimiliano Galli, consigliere comunale di Amelia della Lega Nord, ha commentato un post sul messaggio della cantante salentina durante il suo concerto al Palasele di Eboli scrivendo: “Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio”. Il messaggio ha immediatamente mobilitato il partito che ha immediatamente annunciato che il suo iscritto sarà espulso.

Virginio Caparvi, segretario regionale della Lega, ha dichiarato che “La Lega Umbria si dissocia dal commento sessista espresso dal consigliere comunale di Amelia” e sottolinea di avere avviato l’iter per espellere Massimiliano Galli dal partito. Poi aggiunge che “Anche il dissenso più forte non può mai scadere in simili commenti. Le affermazioni del consigliere non solo sono inaccettabili, ma assolutamente distanti dallo spirito e dai valori espressi dalla Lega e dunque chiunque utilizzi questo linguaggio non può rappresentare il nostro movimento”.

Non è la prima polemica nei confronti di Massimiliano Galli. Nel luglio 2007, quando era ancora assessore, sempre sul suo profilo Facebook, aveva scatenato polemiche per un commento contro l’Islam. In quel caso, lui stesso aveva dato le proprie dimissioni dalla giunta.