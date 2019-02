Dal palco Emma Marrone grida “Aprite i porti”, ma sui social piovono insulti

Emma Marone, la famosa artista salentina durante un concerto che si è tenuto ad Eboli ha gridato sul palco una frase che dal vivo, tra i suoi fan ha ricevuto tanti plausi e una sorta di delirio, ma sul web non è andata prorio bene. Infatti da una parte, se sul palco i fan dell’artista sono andati in visibilio, dall’altra sui social ci sono state non poche critiche contro la scelta fatta della ragazza di prendere una posizione diversa dell’attuale governo.

Una scelta quella del ministro degli interni Matteo Salvini che da sempre sostiene questa presa di posizione come una scelta che è atta e necessaria a tutelare in primis il popolo italiano. Purtroppo, da sempre, questa scelta ha portato numerose e non poche polemiche tra chi vorrebbe ancora accogliere queste persone, e tra chi invece sostiene la buona fede della scelta di Salvini. Polemiche che naturalmente, finiscono anche sui social.

E da qui la scelta dell’artista di chiedere l’apertura dei porti. Ma davanti a una frase simile, non sono di certo mancate le critiche feroci nei confronti dell’artista. I commenti più gettonati sono stati quelli in cui si faceva riferimento alla sua scelta “Prima mi piacevi, ora non più”, ha scritto qualche fan deluso da quanto ha fatto l’artista.

Ma c’è anche stato chi le suggerisce di pensare di più alla sua carriera e non alla politica. In mezzo a questi commenti, però c’è anche chi la difende dicendo che ha fatto bene a toccare un simile argomento che è solo atto a sensibilizzare la gente e la grave emergenza in cui ci troviamo.

Insomma, come sempre i pareri in rete sono contrastanti, a differenza di quelli dal vivo, dove per la cantante salentina ci sono stati solo tanti applausi e i fan letteralmente in delirio.