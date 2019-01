Cosa ne pensa l’autore

Mario Barbato - Non bastavano mafia, camorra, ndrangheta e sacra corono unita a turbare il sonno degli italiani. Adesso dovevamo importare dall'estero pure la mafia nigeriana, la mafia albanese, la mafia marocchina, la mafia algerina, la mafia magrebina. Come detto in precedenza, se i migranti non sono il problema, adesso lo stanno diventando.