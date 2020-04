In tendenza "#salvinibugiardo": in molti criticano le dichiarazioni di Matteo Salvini, che intanto perde consensi

Nella sua ultima intervista al telegiornale di Rai 1, Matteo Salvini ha voluto parlare della situazione italiana sul Coronavirus. Fortunatamente il numero degli infetti e dei decessi sta diminuendo nell’ultimo periodo, anche se la strada verso la sconfitta del Covid-19 resta ancora lunga e tortuosa. Per questo motivo il Governo Conte ha deciso di prolungare il lockdown almeno fino al 3 maggio, per poi studiare la situazione più giusta in quel periodo.

Tuttavia, Matteo Salvini in questa intervista ha voluto rispondere anche alle dure dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio in conferenza stampa. Secondo il leader della Lega, la figlia sarebbe rimasta meravigliata dinanzi all’astio dimostrato da Giuseppe Conte.

Le parole di Matteo Salvini non convincono

Dopo le dichiarazioni fatte da Salvini al TG1, tra gli hashtag di Twitter è salito in cima alle tendenze “#salvinibugiardo”. In molti accusano l’ex Ministro dell’interno di aver ormai perso il controllo della situazione, e aver messo nuovamente la figlia nel mezzo di questo baccano sembra essere una prova evidente.

Tra i tanti messaggi di sdegno su Twitter si può leggere: “Mettere in mezzo i figli vuol dire solo che sei disperato dopo la conferenza. Cosa avrebbe dovuto dire il figlio di #Conte dopo le affermazioni della #meloni “Conte è un assassino“, per fare un esempio tra le tante porcate che andate dicendo? #salvinibugiardo”.

Ma alcuni citano anche le presunte menzogne dette da Matteo Salvini nell’ultimo periodo: “Hai fatto bene a non raccontare la verità a tua figlia, perché altrimenti avresti dovuto dirle che quel signore in televisione si stava difendendo dalla montagna di menzogne, insulti e infamità che la tua macchina della propaganda stava mettendo in circolazione”.

Probabilmente non dipende dalle dichiarazioni di Matteo Salvini, ma negli ultimi giorni la Lega sta perdendo ulteriori consensi. Come riportato dal sito “La Pressa“, rispetto a sette giorni fa la Lega perde lo 0,5%, poiché il 3 aprile era al 29% mentre oggi è al 28,5%. Resta invece stabile il PD con il 21,8%, mentre il Movimento 5 Stelle sale dello 0,4%.