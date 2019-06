I vescovi laziali pro-immigrati preparano un documento da far leggere nelle parrocchie

Cosa ne pensa l’autore

Mario Barbato - Davanti a questa ostinazione della Chiesa, propongo una manifestazione di civile protesta: non andate più in chiesa, così eviterete di ascoltare le solite prediche di quanto dobbiamo essere bravi, buoni, belli, gentili e magari facendoci pure violentare dagli immigrati con cristiana rassegnazione. Non recatevi in piazza San Pietro per ascoltare questo Papa terzomondista e nemico dell'Occidente. Non sintonizzatevi sulle reti televisive per sciropparvi un Pontefice che "entra" con la forza nelle nostre case imponendoci la sua presenza a ogni ora del giorno e della notte. I vescovi che hanno concepito il testo se lo stampino e se lo leggano tra loro. E pensate bene dove a investire l’8 per mille.