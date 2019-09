I due Mattei si sfideranno da Vespa il 15 Ottobre, in un confronto TV

Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il confronto tra due personaggi politici che si contrappongono per le proprie idee. Si tratta dei due Mattei e, a quanto pare, è fissato per il prossimo 15 ottobre il confronto tra Renzi e Salvini. Il confronto-scontro sarà mandato in onda in seconda serata su Rai Uno e dunque nel programma “Porta a Porta” condotto dal giornalista Bruno Vespa.

Si tratta di una notizia inaspettata in quanto sembrava che Salvini avesse rifiutato la possibilità di avere un confronto con il fondatore di Italia Viva. ma ha cambiato idea, stando le cose in questo modo. Il confronto verrà trasmesso su Rai Uno successivamente all’incontro calcistico tra Italia e Liechtenstein. Il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto in maniera positiva alla richiesta fatta da Renzi di avere un confronto nella trasmissione Porta a Porta.

Un confronto atteso

Nei giorni precedenti l’ex leader del Partito Democratico è stato protagonista di una lunga intervista nel programma di Vespa, dove ha avuto modo di parlare del suo nuovo progetto politico. Questa notizia del confronto, così come per quanto riguarda la data e l’orario, è stata resa nota dalla redazione di Porta A Porta.

Ciò dimostra quanto entrambi i leader politici siano interessati ad avere maggiore esposizione mediatica, ma sarà curioso scoprire chi ne uscirà vincitore. Abbiamo da una parte Matteo Salvini che è tra i politici più presenti in televisione e ha dovuto affrontare una situazione politica complessa dopo aver fatto innescare la crisi, secondo lui fatta a giusta ragione.

Ciò ha portato all’uscita della Lega dal governo ma, alla fine di ottobre, ci sarà un impegno importante come quello delle elezioni regionali dove Salvini vorrà ottenere vittorie importanti battendo PD e M5S. Dall’altra parte Matteo Renzi si sta mettendo a confronto con un nuovo progetto, come Italia Viva che vuole far conoscere ai milioni di telespettatori italiani.