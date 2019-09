Giuseppe Conte risponde a Di Battista: "Io mi fido del Partito Democratico"

Giuseppe Conte è stato protagonista di una recente intervista, dove ha parlato di diverse tematiche e ha avuto modo di rispondere alle dichiarazioni di Alessandro Di Battista. Il premier ha posto l’accento sul tema immigrazione, sottolineando l’importanza di risolvere la questione attraverso queste parole: “Non ho mai accettato la formula riduttiva di porti aperti e porti chiusi, e ho sempre ragionato di rispetto dei diritti fondamentali”.

Ha continuato dicendo di non aver mai visto le Ong come dei nemici del popolo dimostrando di non avere dubbi rispetto a ciò. Inoltre si è detto contento di come siano cambiati i rapporti con l’Europa, in quanto si è riusciti a dare vita a un approccio maggiormente sistemico e coerente.

La risposta di Conte a Di Battista

Giuseppe Conte ha voluto mettere in chiaro una questione, dopo le parole pronunciate dall’esponente del M5S che ha fatto intendere di non riporre fiducia nel Partito Democratico, precisando di essere sempre stato contrario all’alleanza giallorossa. Il premier ha parlato del PD, dicendo di fidarsi di questo partito, definito come una forza che ha deciso di partecipare a questo governo mettendo in primo piano il bene del Paese.

Il giurista ha avuto modo di parlare della Lega attraverso queste dichiarazioni: “Il mio no alla Lega detto a Biarritz era all’infinito”. Matteo Salvini non ha perso tempo e ha voluto rispondere al premier Conte attraverso una battuta ironica: “L’unico degno di rispetto è l’allenatore dell’Inter”.

Allo stesso tempo sono arrivate le dichiarazioni di Massimo D’Alema che ha sottolineato di riporre la massima fiducia nei confronti di Giuseppe Conte, ma non ha voluto esprimere il proprio parere rispetto all’uscita di Matteo Renzi dal Partito Democratico. Pierluigi Bersani è stato protagonista di un’intervista su “Radio Capital” e, nel corso della chiacchierata, si è finiti per parlare di Matteo Renzi. Bersani ha commentato con tale affermazione: “Mi girano quando mi paragonano a Renzi”.