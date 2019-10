Giorgio Mulè ha ricordato l’importanza di occupare il proprio spazio politico, altrimenti se lo prenderà Renzi

Si sta parlando da settimane del fatto che il partito “Italia Viva” stia guardando al partito di Silvio Berlusconi. A quanto pare, al nuovo partito dell’ex presidente del consiglio dei ministri non interessano gli eletti di Forza Italia, ma gli elettori. Ad Arcore capiscono bene quanto la nascita del nuovo partito di Matteo Renzi abbia complicato anche il cammino della stessa Forza Italia, che si trova ad affrontare una crisi d’identità.

Renzi e Salvini sono i nomi maggiormente presenti nelle chat dei gruppi parlamentari forzisti e ciò è dovuto al fatto che nei giorni precedenti è arrivata la difesa del leader di Italia Viva in merito all’inchiesta per mafia.

Mariastella Gelmini, capogruppo forzista alla Camera, ha voluto esprimere il proprio parere in merito alla possibile alleanza con Italia Viva di Matteo Renzi e ha commentato in questo modo: “Si è sempre collocato nella sinistra e Forza Italia non deve cedere né alle lusinghe di presunti centrini né lasciare il campo libero a forze scissioniste“.

Le parole di Mara Carfagna

È evidente che Forza Italia non è così unita alla Lega, ma sono arrivate le parole di Mara Carfagna in modo da chiarire la questione: “L’unità del gruppo non è in discussione, così come non è in discussione la nostra appartenenza al centrodestra”. La Carfagna ha fatto notare quanto sia importante la compattezza come dimostrano queste parole: “Il modo di starci è un tema“.

Il portavoce di Forza Italia Giorgio Mulè ha spiegato l’importanza di giungere a una decisione riguardo al posizionamento politico: “O occupiamo quello che è sempre stato di Forza Italia, oppure ce lo prenderà Renzi”. Ovviamente, l’attenzione maggiore è rivolta intorno allo scontro tra Renzi e Salvini che si terrà nella trasmissione di Bruno Vespa senza dimenticare la prossima Leopolda.

Sono arrivate le parole di Antonio Martino, osservatore di Forza Italia che ha affermato: “Renzi e Berlusconi sono cose diverse, uno è un dc di sinistra, l’altro con la DC non c’entra nulla”.