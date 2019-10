Giorgia Meloni: il suo partito è il terzo più votato nelle elezioni regionali in Umbria

Sono arrivate le dichiarazioni della leader di “Fratelli d’Italia” Giorgia Meloni che ha parlato di quanto successo nel corso delle elezioni regionali in Umbria. Il suo partito ha ottenuto un risultato importante che dimostra la crescita esponenziale di Fdl, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto nel corso di questi anni.

Fratelli d’Italia ha ottenuto la doppia cifra avendo l’11% ed è divenuto il terzo partito più votato nelle elezioni regionali umbre. Giorgia Meloni si è detta contenta per questo risultato in quanto Fratelli d’Italia ha avuto la capacità di superare il Movimento Cinque Stelle che aveva dalla sua parte un seguito importante.

Le parole della leade di Fdl

Non sono mancate le critiche della Meloni nei confronti del M5S e della sinistra in generale, attraverso queste dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio: “Loro hanno tradito gli umbri”. Inoltre la Meloni ha continuato sottolineando l’emozione per questa vittoria schiacciante affermando: “Per noi è una notte felice“.

La leader di Fratelli d’Italia ha posto l’accento sul fatto che i cittadini umbri si sono liberati di un sistema di potere che ha pensato esclusivamente a fare gli affari. Inoltre ha voluto evidenziare un dato importante, in quanto è stato fatto presente che il suo è l’unico partito riuscito ad aumentare i voti rispetto alle Europee. Queste è il post scritto dall’ex ministro della Gioventù sui social: “Espugnata la roccaforte della sinistra, ora liberiamo l’Italia”.

La presidente di Fratelli D’Italia ha fatto notare che il risultato verificatosi nelle elezioni regionali in Umbria rappresenta un sonoro ceffone per il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico. La leader di Fratelli d’Italia ha ricordato che l’alleanza con la Lega riesce ad arrivare fino al 50% dei consensi in una regione rossa come l’Umbria. Infine ha spiegato che Forza Italia e Silvio Berlusconi rappresentano un valore aggiunto nella coalizione di centro destra.