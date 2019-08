Flavio Briatore scende in politica e lancia il "Movimento del Fare"

L’attuale crisi di governo ha inevitabilmente aperto un periodo di incertezza sia a livello politico che economico. A destare maggior preoccupazione è la tenuta dei conti pubblici che, almeno sulla carta, non trarranno alcun beneficio dal poco conciliante clima politico di questi giorni.

Proprio in ragione della sempre più imperante instabilità, Flavio Briatore ha deciso di scendere in campo per mettere la sua esperienza al servizio degli italiani. Per farlo, sul suo profilo Instagram ha presentato il suo “Movimento del Fare“, una “proposta forte e concreta” che si pone come traguardo quello di far uscire il Paese dal guado.

L’imprenditore piemontese ha dichiarato che il nuovo soggetto politico sarà indipendente da qualsiasi corrente o partito politico. Ideato con l’idea di mettersi al completo servizio dei cittadini, il movimento sarà composto da una cordata di imprenditori e professionisti di successo. Spetterà a loro mettersi in gioco presentando una serie di progetti che rimetteranno in moto l’Italia.

L’obiettivo rimane quello di creare lavoro, dando vita ad una nuova stagione di grandi investimenti. Per rendere tutto ciò possibile, bisognerà porre le basi affinché il Belpaese torni ad essere una realtà su cui scommettere. In altre parole, bisognerà ridurre il cuneo fiscale, riaprire i cantieri, procedere con la riforma della giustizia, abolire il reddito di cittadinanza, e puntare forte sul turismo e sulle altre eccellenze del nostro Paese.

A caratterizzare il movimento dell’ex team manager di Benetton e Renault, non saranno gli interessi personali, ma la volontà di mettersi a completa disposizione del Paese per salvarlo dal disastro. Il 69enne ex dirigente sportivo, che ha legato il proprio nome a quello del Twiga e del Billionaire, ha altresì anticipato di poter contare su altri colleghi che lavoreranno gratuitamente pur di vedere risorgere un’Italia che da troppi anni non riesce più a ritrovare la bussola.

Diversi sono stati i messaggi di incoraggiamento ricevuti dall’imprenditore di Verzuolo, ansioso di poter entrare nell’agone politico per rimettere in sesto un Paese segnato da una preoccupante crescita zero. Il suo grande amico Marco Boriello ha già fatto sapere di tifare per lui: “Forza Flavio, siamo tutti con te“, ha scritto l’ex attaccante di Roma e Milan.