Crisi di Governo, M5S staccano la spina alla partnership con la Lega

Nella giornata del 18 Agosto, i vertici del Movimento 5 Stelle si sono riuniti nella villa di Beppe Grillo per discutere della crisi di governo. Tra i vertici del Movimento, si sono riuniti: Luigi di Maio (vice presidente del consiglio dei ministri), Davide Casaleggio, Alessandro Di Battista, Roberto fico (presidente della camera dei deputati), Francesco d’Uva, Stefano Putuanelli e Paola Taverna (vicepresidente di Palazzo Madama).

Dopo il vertice, hanno deciso di aprire un dialogo con il Partito Democratico, per fermare il voto e una sicura, schiacciante, vittoria della Lega, che oggi secondo i sondaggi otterrebbe il 40% dei voti.

Matteo Salvini questa mattina ha fatto sapere che non intende lasciare il Viminale, accusando gli ex alleati di volere un’alleanza con il Partito Democratico: in ogni caso, ha reso noto che martedì 20 Agosto ascolterà il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, senza pregiudizi.

Il leader della Lega dice di voler aprire un dialogo con i 5 Stelle, ma allo stesso tempo accusa il movimento pentastellato di voler fare “inciuci” per impedire il voto. Matteo Salvini fin dall’inizio della crisi di governo ha espresso la sua intenzione di andare al voto e restituire la parola agli Italiani.

Secondo il Movimento 5 Stelle, il leader della Lega è disperato. E i grillini aggiungono che “dopo aver aperto una crisi di governo in pieno agosto, portando il paese sul baratro, ha anche il coraggio di parlare e arriva pure ad inventarsi la fake news su Renzi, non sa più dove sbattere la testa“.

In Parlamento, hanno parlato per primi i capigruppo della Lega: “se i grillini preferiscono Renzi alla Lega lo dicano chiaro, gli italiani sapranno chi scegliere“. Il Movimento 5 Stelle ribatte: “Sono comunicati della disperazione“.

In serata, Luigi Di Maio ha scritto un post per spiegare meglio la posizione del Movimento 5 Stelle, comunicando che il Movimento 5 Stelle è forte e compatto, aggiungendo che questo fa paura alla Lega.