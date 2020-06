Coronavirus, Bersani choc: "Col centrodestra al governo non sarebbero bastati i cimiteri"

Nemmeno il Covid-19 è riuscito a mettere d’accordo destra e sinistra. Anzi, è diventato il pretesto per ulteriori botta e risposta a distanza tra i due schieramenti. L’ultima è quella Pier Luigi Bersani che, durante la trasmissione di Bianca Berlinguer, Cartabianca, ha dichiarato: “Se al governo ci fosse stato il centrodestra non sarebbero bastati i cimiteri“.

Bersani si riferiva ai cortei di sabato scorso quando il centrodestra si è presentato compatto in piazza a Roma senza rispettare il distanziamento sociale e senza indossare mascherine. Una manifestazione di irresponsabilità che ha indignato anche Selvaggia Lucarelli, che ha definito la manifestazione del centrodestra “una danza sui cadaveri del coronavirus“.

Le dichiarazioni del deputato di Liberi e Uguali hanno fatto indignare anche Giorgia Meloni, che ha denunciato il clima di odio ideologico della sinistra che non si ferma nemmeno di fronte ai morti. La leader di Fratelli d’Italia parla di parole “vergognose” che vanno contro quella unità nazionale tra maggioranza e opposizione auspicata dal premier Conte.

Agli esperti, però, non interessa sapere quanti morti ci sarebbero stati se a governare l’Italia fosse stata la destra. Sanno solo che, secondo un documento spedito dall’Istituto Superiore della Sanità al ministro della Salute, Roberto Speranza, subito dopo il primo caso di contagio registrato a Codogno, se il governo non fosse intervenuto tempestivamente, spegnendo i motori dell’economia, blindando i confini e chiudendo i cittadini nelle loro case, oggi avremmo avuto un bilancio apocalittico: dalle 600 alle 800mila vittime, recita il documento. Una catastrofe umanitaria che non si ricordava dai tempi dell’Influenza spagnola del 1918, che pure fece 50 milioni di vittime in tutto il mondo.

In ogni caso, le parole dell’ex segretario del PD hanno scatenato una bufera politica. Matteo Salvini ha definito le dichiarazioni di Bersani un insulto per i morti trasportati dai camion militari nei forni crematori perché i cimiteri erano pieni. Duro anche Calderoli, che invita Bersani a “chiedere scusa“. Ma il deputato di Leu non fa marcia indietro e torna a puntare il dito contro i manifestanti di destra, gilet arancioni in primis, che a Roma non hanno rispettato le regole anti-Covid, mettendo a repentaglio la salute pubblica.