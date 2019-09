Conte bis: il mercato brinda e lo spread scende sotto i 150 punti

Ci sono tutti i presupposti per la formazione del Governo Conte bis e arrivano ottime notizie da parte del mercato. Si brinda nel migliore dei modi al Conte bis, con lo spread che si ferma intorno ai 150 punti.

C’è stata una calda accoglienza sul mercato per dare il via libera arrivato grazie al voto favorevole delle persone iscritte alla piattaforma Rousseau che si sono dimostrate favorevoli alla formazione del governo formato da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, con la guida di Giuseppe Conte.

Un risultato importante arriva dai mercati

Lo spread nella mattinata del 4 settembre è sceso al minimo, arrivando a essere sotto i 150 punti, fino a posizionarsi alla media di 182 grazie al titolo decennale allo 0,4%. Lo stesso discorso vale per la reazione di piazza Affari che è salita dell’1,65% dimostrando un’ottima percentuale. Si è trattato di un giorno piuttosto positivo per le borse europee, grazie anche alla sconfitta nel Regno Unito per quanto riguarda il premier britannico Boris Johnson. Quest’ultimo ha perso la maggioranza in Parlamento e c’è stata una risalita dell’euro che si è mantenuto sotto la quota di 1,10 dollari.

La sterlina, dopo aver toccato i minimi storici, da tre anni ad oggi è risalita alla media di 1,211 dollari. C’è stata una ripresa evidente per quanto riguarda il prezzo del petrolio, mentre il Brent è salito a 58,38 dollari.

Dunque il governo Conte nasce sotto le migliori aspettative, nella speranza che possa risolvere le problematiche degli italiani, e soprattutto delle famiglie più bisognose. Il 5 settembre è avvenuto il giuramento, con la formazione della squadra di governo più giovane nella storia della Repubblica. Nella prossima settimana dovrebbe esserci il primo Consiglio dei Ministri, che nasce sotto i migliori auspici anche per quanto riguarda le borse.

Dunque ci sono ottime speranze per la durata di questo governo che dovrà occuparsi prima di tutto delle problematiche dei cittadini che versano in gravi condizioni economiche. Giuseppe Conte, con la sua squadra, avrà il compito di portare a termine dei provvedimenti importanti e in questo modo sarà facile arrivare fino al 2023.