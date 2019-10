Chef Rubio contro il leader della Lega di cui critica l’eccessivo presenzialismo social

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - In questa circostanza Chef Rubio poteva evitare un commento del genere sul proprio profilo di Twitter, in quanto non ha alcun senso scagliarsi contro Matteo Salvini. Al tempo stesso fa una giusta considerazione in quanto ci troviamo in un paese nel quale non siamo al sicuro e troppo spesso succedono delle tragedie.