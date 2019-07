Carola Rackete: "Chiudete i profili Facebook e Twitter di Salvini". Arriva la denuncia per 22 offese

È ancora battaglia aperta tra il Ministro dell’Interno Matteo Salvini e Carola Rackete. Il capitano della Sea Watch 3 aveva già annunciato la volontà di denunciare Salvini accusandolo di diffamazione aggravata e istigazione a delinquere.

Però, non è finita qui, perché chiede ai magistrati di far chiudere gli account Facebook e Twitter dai quale diffonderebbe messaggi di odio.

Il documento, che raccoglie la denuncia, è lungo 14 pagine e, al suo interno, sono contenute ben 22 offese che sono state pubblicate tra post, dirette sui social, e in televisione. Il documento, infatti, riporta che “Matteo Salvini mi ha definito pubblicamente e ripetutamente sbrufoncella, fuorilegge, complice dei trafficanti, potenziale assassina, delinquente, criminale, pirata, una che ha provato a uccidere dei finanzieri e ad ammazzare cinque militari italiani, che ha attentato alla vita di militari in servizio, che ha deliberatamente rischiato di uccidere cinque ragazzi e che occupa il suo tempo a infrangere le leggi italiane e fa politica sulla pelle dei disgraziati”.

La risposta di Matteo Salvini alla denuncia di Carola Rackete

La risposta di Matteo Salvini non si è fatta attendere, e ha ironizzato sulla possibilità che gli rimarrebbe di utilizzare solo l’account di Instagram qualora la denuncia avesse buon esito. Anche in quest’ultimo post, il ministro ha dichiarato che colei che ha proposto la denuncia, in realtà, ha speronato la motovedetta della GDF, e l’ha definita comunista tedesca.

Il capitano Carola, però, ha spiegato ancora una volta che se ha agito così è stato per salvaguardare la salute, nonché la vita delle persone che aveva a bordo della Sea Watch 3, ribandendo il fatto che Salvini – nel definire le ONG come organizzazioni illegali – abbia causato danni d’immagine a sé stessa, in quanto rappresentante dell’organizzazione.

Carola, inoltre, spiega che, essendo Salvini un politico di spicco per l’Italia, non può far finta di niente e non essere timorosa per le parole provenienti da una persona simile, dicendo che le parole di Salvini incitano solamente all’odio, alla perdita di umanità, oltre che alla denigrazione di tutti coloro che non rispettano le sue idee.