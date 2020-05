Assistenti civici e Francesco Boccia: approvata dal governo la richiesta di sorveglianza

Cosa ne pensa l’autore

Angelica Grigoletto - Personalmente non trovo un'utilità reale in questi assistenti civici, essendo già presenti le forze di polizia sul territorio nazionale. Importante è che lo Stato non li usi per limitare le azioni degli individui e le relazioni sociali, aumentando il rischio di trasformare tale strumento in uno di quegli apparati repressivi che, come democrazia, ci siamo lasciati alle spalle anni fa.