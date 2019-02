Albergatore chiude l’hotel, dove ospitava immigrati, e pensa di trasferirsi negli USA

Cosa ne pensa l’autore

Mario Barbato - Non me la sento di compatire questo albergatore per qualcosa che non avrebbe nemmeno dovuto cominciare. Lui piange per gli otto posti di lavoro persi, ma in realtà si era abituato a gestire l'albergo come una rendita sicura, molto più comodo che badare ai turisti. I profughi si accontentano di poco. Se gli dai un servizio scadente, non protestano nemmeno. Sono soldi facili, per l'albergatore, soldi sicuri e senza rischio. Soprattutto soldi degli italiani. Forse pensava che la pacchia durasse all'infinito. Ma ho capito che ha accumulato abbastanza soldi per aprire una pasticceria in America: gli auguro buona fortuna. E per i 61 anni, amico, in Italia c'è gente che sta ancora sui cantieri a spaccarsi la schiena.