Adriano Celentano applaude il ministro Franceschini: "Bravo Dario"

Adriano Celentano si è voluto complimentare con l’attuale ministro dei Beni Culturali, corrispondente al nome di Dario Franceschini. Il Molleggiato ha voluto sottolineare l’ottimo intervento di Franceschini, parlando di un exploit del pioniere.

L’artista da sempre impegnato nelle tematiche importanti riguardanti il nostro paese ha riconosciuto che, nonostante, i pochi giorni dalla nascita del nuovo governo, ha centrato un obiettivo importante. Il riferimento è legato alla fine delle grandi navi a Venezia e queste sono le parole di Adriano Celentano che ha voluto fare i complimenti all’esponente del Partito Democratico: “Bravo Dario”.

I complimenti del Molleggiato che è intervenuto sul proprio blog

Celentano ha parlato dei cambiamenti derivanti dal nuovo governo giallorosso e ha definito come “memorabile” l’azione compiuta dal ministro Dario Franceschini. L’artista ha fatto notare che il neo ministro per i Beni Culturali ha avuto il merito di innalzare la bandiera del vero cambiamento.

L’intervento di Adriano Celentano è avvenuto sul proprio blog, attraverso il quale ha voluto fare un plauso a Dario Franceschini, appoggiando l’impegno del nuovo ministro dei Beni Culturali impegnatosi a bloccare il passaggio delle grandi navi.

Celentano ha fatto intendere di essere soddisfatto dai primi cambiamenti fatti dalla politica del nuovo governo sottolineando il giusto pensiero di questo governo. Il post di Adriano Celentano ha un titolo che chiarisce il pensiero del Molleggiato, in quanto si intitola “La bandiera del cambiamento”.

Nel corso degli anni, il cantante nato in via Gluck ha sempre dimostrato che quella dei “mostri della Laguna” ha rappresentato una tematica molto cara all’artista. Adriano Celentano anche in passato è intervenuto in merito a questa vicenda, attraverso delle varie iniziative che hanno sottolineato la sua posizione. Il riferimento alle grandi navi della Laguna è avvenuto anche nel cartoon dal titolo “Adrian“, dove il cantante ipotizza i rischi e viene mostrata una grande nave da crociera.