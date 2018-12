Adriano Celentano è pronto a tornare in grande stile nel corso del prossimo mese di gennaio. Lo vedremo protagonista di un inedito progetto televisivo cui sarà associata la pubblicazione di un nuono progetto discografico ad esso collegato. Vediamo insieme di cosa si tratta e quali sono le date previste per le rispettive uscite.

Sul fronte televisivo sbarcherà finalmente sul piccolo schermo la serie animata “Adrian“, inizialmente destinata alla messa in onda su Sky, annunciata più volte nel corso degli ultimi anni ed altrettante volte rinviata; ora ha finalmente una data di messa in onda: a partire dal prossimo 21 gennaio occuperà nove prime serate su Canale 5. Ogni puntata della serie, disegnata dal Maestro Milo Manara e scritta da Vincenzo Cerami (scomparso nel 2013) insieme ad alcuni studenti della scuola Holden di Torino dello scrittore Alessandro Baricco.

Adriano Celentano ha lavorato personalmente a questo progetto per oltre 10 anni. La storia è ambientata in un futuro in cui la popolazione è oppressa da una dittatura corrotta. A tentare di salvare il popolo da questa oppressione arriverà Adrian, un orologiaio mosso da ideali di libertà. Ogni puntata della serie animata sarà accompagnata da uno spettacolo in onda in diretta dal Teatro Camploy di Verona. Non è ancora certa la presenza di Celentano in carne ed ossa, mentre è certa la presenza di ospiti tra cui vari comici, attori e ballerini.

La colonna sonora della serie, composta da Adriano Celentano in collaborazione con Nicola Piovani, sarà pubblicata su doppio cd e su doppio vinile il prossimo 25 gennaio. Il progetto discografico conterrà inoltre una serie di successi del Molleggiato riarrangiati per l’occasione. Non è del tutto esclusa la presenza di brani inediti.

Si prospetta un 2019 all’insegna del Molleggiato. Il progetto televisivo, del tutto inedito per la tv italiana, è una vera e propria ennesima scommesa di Celentano, abituato a grandi successi per ogni sua apparizione televisiva; il progetto discografico, dal canto suo, è destinato ad essere uno degli album più venduti del 2019.