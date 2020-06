Kitzia, la gatta dallo sguardo sempre scontroso è già popolarissima

La morte della celeberrima Grumpy Cat, la gatta famosa per il suo sguardo scontroso ed altero, famosissima su Internet e su tutti i social, nonché utilizzata a dismisura in tantissimi meme, ha lasciato un vuoto per tutti quelli che la ammiravano. Foto e filmati di questo felino erano sempre ricercati dagli appassionati di gatti domestici e non solo.

La rete, però, offre una disponibilità a livello mondiale di ogni genere di utenza, anche di quella felina, ed in breve tempo pare che il popolo del web abbia già eletto l’erede di Grumpy Cat: si tratta di Kitzia, un esemplare femmina dal manto piuttosto comune, pelo tigrato e piuttosto folto.

Kitzia mostra fin dai primi scatti uno sguardo torvo, molto austero, capace di incutere in parte timore ed in parte stupore a coloro che la osservano. Il muso estrememante squadrato e le ampie orecchie la rendono una gatta in grado di attirare su di sé molti sguardi, specie quando le orecchie si abbassano, formando una figura inquietante, quasi “infernale”.

La proprietaria della gatta Kitzia è Viktoriia Otdielnova, una fotografa professionista di origine ucraina che vive in Florida e che da molto tempo si prende cura di questo splendido esemplare felino. Lei stessa sostiene che Kitzia è in realtà molto dolce e che si fa coccolare continuamente, risultando molto socievole, sopra la media del comune gatto domestico.

La celebrità giunta da questo passaggio di consegne con Grumpy Cat vale già ad oggi oltre 70 mila followers su Instagram, una platea che è sempre crescente in termini di visualizzazione, like e commenti. Ovviamente anche Viktoriia spera che la sua Kitzia abbia altrettanto successo come avvenuto per il suo predecessore, diventato il gatto più ricco del mondo, o almeno una piccola parte di quel successo.