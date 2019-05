Addio a Grumpy Cat, la gatta imbronciata più ricca e amata del web

Ieri, 17 maggio 2019, si è spenta serenamente, tra le braccia della sua padrona, Grumpy Cat, la gatta famosa sul web per via del suo caratteristico muso imbronciato, in realtà conseguenza di una forma di nanismo felino e malocclusione che, oltre a darle la peculiare espressione, non le ha permesso di crescere normalmente come qualsiasi altro gatto. Adottata dalla sua famiglia umana quando era solo un cucciolo, la gatta aveva ormai 7 anni ed era seguitissima sui social network: godeva, infatti, dell’amicizia di 8,5 milioni di fans su Facebook, di 2,5 milioni di followers su Instagram e 1,5 milioni su Twitter.

Con la sua espressione perennemente imbronciata, la gatta aveva dunque conquistato milioni di persone sparse in tutto il mondo. Viveva con i suoi padroni in Arizona e sono stati questi ultimi a dare il triste annuncio sui social: “Abbiamo il cuore spezzato in modo inimmaginabile nell’annunciare la perdita della nostra amata Grumpy Cat“. Grumpy era diventata famosa nel 2012, quando il fratello della sua proprietaria aveva pubblicato una sua foto, che la ritraeva ancora cucciola, sul social “Reddit“, un sito di social news e intrattenimento.

Tabatha Bundensen, la proprietaria di Grumpy, ha inoltre fatto sapere che le cause del decesso sono dovute ad una serie di complicazioni legate ad un’infezione del tratto urinario. Il suo vero nome era Tardar Souce, mentre Grumpy Cat era il soprannome con il quale era conosciuta in tutto il mondo, derivato ovviamente dalla sua espressione, in quanto la parola inglese “grumpy” si traduce, appunto, con il termine italiano “imbronciato”.

Negli anni la sua notorietà è cresciuta a tal punto da spingere diversi vip a farsi fotografare con il famoso felino; si parla di star del calibro di Stan Lee e Jennifer Lopez, giusto per dirne un paio. La sua famiglia umana la definisce “la nostra bambina e amata componente della famiglia“, sostenendo che Grumpy ha portato il sorriso, anche in tempi difficili, a milioni di persone in tutto il mondo. Sono stati, infatti, migliaia i messaggi di cordoglio giunti dai fans.

Grumpy Cat è stata anche una gatta milionaria, riuscendo a conquistare persino il premio “The 2018 Pet Rich List“, in qualità di gatto più ricco del mondo. Le sue immagini sono state trasformate in meme su internet e anche gli sponsor hanno contribuito ad arricchire le tasche dei suoi padroni, come ad esempio una nota marca di cibo per gatti, e poi profumi, apparizioni tv, anche nel musical di Broadway “Cats”. Oltre a tutto questo, avendo registrato il marchio Grumpy Cat Limited, la sua famiglia umana ha ottenuto, nel 2018, un risarcimento di 710mila dollari, per la violazione dei dirtitti d’autore da parte di una società che aveva sfruttato indebitamente la sua immagine.