Max Pezzali sul Coronavirus: "Per fermare il contagio dobbiamo attenerci alle regole del Governo"

Il 6 marzo è uscito il nuovo singolo di Max Pezzali, intitolato “Sembro Matto”. La canzone sta andando ad oggi molto bene, ritrovandosi nelle prime posizioni su iTunes, e il videoclip, diretto da Cosimo Alemà con i protagonisti di “Don Matteo”, ha raggiunto la decima posizione nelle tendenze di YouTube.

La preoccupazione maggiore degli artisti in questi giorni è però il Coronavirus. Infatti numerosi cantanti e attori, come Rosario Fiorello, Giuliano Sangiorgi, Lorenzo Jovanotti ed Alessandro Borghi hanno invitato la gente a restare nelle proprie case per combattere questo virus. Ed anche Max Pezzali, con un lungo post su Instagram, ha voluto dire la sua in merito a questa situazione.

Le parole di Max Pezzali sul Coronavirus

Nella serata del 7 marzo numerose famiglie lombarde, spaventate per la fuga di notizie dell’ultimo decreto, sono fuggite dalle proprie case per sbarcare al sud. Una vicenda che complica moltissimo la situazione del Covid-19, che con il passare di giorni segna sempre più contagi e vittime.

Per questo motivo gli artisti hanno lanciato sui social l’hashtag “#iorestoacasa”. Max Pezzali ha dichiarato: “Sono cresciuto dando per scontato il diritto alla libertà di movimento e di aggregazione: poter andare dove mi pare, con chi mi pare, quando mi pare. Ma questa è una situazione nuova, non ricordo che sia mai accaduto niente di simile prima d’ora”.

Per l’ex cantante degli 883 l’unico modo per fermare il virus è restare nelle proprie case seguendo così le direttive del Governo: “Credo che per fermare il contagio dobbiamo attenerci scrupolosamente alle regole stabilite dal nostro Governo su indicazione degli esperti, senza se e senza ma.Sarà scomodo, sarà fastidioso, sarà complicato, ma prima reagiamo, prima ne usciamo”.

La situazione per Max Pezzali è ancora più spigolosa, poiché il 10 e 11 luglio dovrà tenere due concerti allo stadio San Siro di Milano per l’evento “San Siro canta Max“. Ad oggi non sembrano a rischio queste due date, ma tutto questo dipende anche dalla diffusione del Coronavirus in quei mesi.