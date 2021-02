Laura Pausini sbarca su Amazon Prime Video con un documentario

Laura Pausini è una delle cantanti maggiormente apprezzate e amate, non solo in Italia, dove ha tantissimi fans, ma anche all’estero. Ultimamente è balzata agli onori della cronaca a causa di alcune insinuazioni che Alda D’Eusanio, ex concorrente del “Grande Fratello Vip“, ha rivelato riguardo il suo rapporto con il compagno Paolo Carta, insinuazioni alle quali i due hanno immediatamente replicato, querelando la donna.

Oggi invece vi sono delle novità riguardo il suo lavoro: su Amazon Prime Video è in arrivo un documentario. Proprio come accaduto con Tiziano Ferro e il documentario relativo alla sua vita trasmesso su Prime Video, anche per Laura Pausini si palesa questa opportunità all’orizzonte. Un documentario in cui racconta non soltanto la sua carriera di cantante pluripremiata e amata, ma anche lati inediti della sua sfera privata e personale.

Un documentario ricco d’immagini relative alla sua infanzia e alla sua adolescenza, prima di essere la grande artista di oggi e anche un incontro con tantissimi personaggi dello spettacolo, colleghi e artisti che hanno condiviso il palco con lei. Un documentario che sarà prodotto da Endemol Shine Italy, di cui non si conosce ancora la data di uscita, ma secondo i bene informati dovrebbe, forse, già uscire nell’anno in corso. Le riprese avranno luogo nei prossimi mesi.

Da poco la figlia Paola, nata dall’amore con il compagno e chitarrista Paolo Carta, ha compiuto 8 anni e la Pausini l’ha celebrata con un post su Instagram molto dolce, con la seguente dedica: “Otto anni insieme a te, Paola. Nella vita, la bacchetta magica di Harry Potter non esiste, ma non avere mai paura e cresci come stai facendo, felice, curiosa, attenta, educata”.

Laura Pausini e Paolo Carta sono una coppia dal 2005, sebbene non si sia mai parlato di matrimonio. Su di loro non sono mai piovuti indiscrezioni o pettegolezzi, eccezion fatta per le parole della D’Eusanio, a causa delle quali la coppia ha deciso di procedere per vie legali.