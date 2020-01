Tiziano Ferro annuncia l’arrivo di un documentario che lo vede protagonista

Per Tiziano Ferro questo è un periodo particolarmente importante e soddisfacente sotto diversi aspetti: lo scorso giugno si è sposato con il compagno Victor Allen con una cerimonia a Los Angeles ed una successiva a Sabaudia, a novembre ha rilasciato il suo ultimo album “Accetto miracoli” e nei prossimi mesi sarà impegnato in una lunga tournèe, “TZN Tour 2020”, in dieci importanti stadi italiani e in dieci palazzetti europei.

Il cantante sarà inoltre presente come ospite speciale durante tutte le cinque serate alla settantesima edizione del “Festival di Sanremo”, che si terrà dal 4 all’8 febbraio prossimi, con la conduzione del presentatore televisivo Amadeus. Non è ancora stato specificato il ruolo che il cantante avrà nel corso delle serate, per ora sembra certo il duetto con Massimo Ranieri durante la serata di giovedì.

Ma vi sono ulteriori novità per il cantante: qualche ora fa, attraverso un post pubblicato sui suoi social personali, Tiziano ha infatti annunciato una nuova importante notizia, ovvero l’arrivo di un documentario dedicato al suo ultimo anno di vita, mostrato attraverso video, filmati personali ed il backstage della realizzazione del suo ultimo album “Accetto miracoli”.

Nel documentario ci saranno inoltre alcune scene inedite del suo matrimonio con il compagno Victor Allen, avvenuto lo scorso giugno con una cerimonia privata ed esclusiva. La notizia della realizzazione di questo lungometraggio era nell’aria già dallo scorso dicembre e a confermare la notizia è stato lo stesso Tiziano attraverso la pubblicazione della locandina.

Il documentario si chiamerà “Ferro” e sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming online Amazon Prime Video dal prossimo giugno 2020. Nel corso delle prossime settimane verranno sicuramente forniti ulteriori dettagli, oltre alla data precisa di rilascio del documentario.