ZTE: ufficiale il medio-gamma 5G con under screen camera

Si parlava da tempo di un nuovo smartphone di ZTE, col brand cinese pronto a rinverdire i fasti del modello Axon 40 Ultra con un altro device provvisto di selfiecamera under-screen e così è stato, con la presentazione in Cina del nuovo ZTE Axon 30s, che raccoglie l’eredità del modello dello scorso anno.

Il nuovo ZTE Axon 30s è stato acclamato come sottile, con uno spessore di 7.8 mm, e non troppo appesantito, stante gli appena 192 grammi di peso per uno chassis presente nelle colorazioni nero e blu. Il frontale, appunto sgombro da notch, tacche e fori, nasconde in alto una selfiecamera in forma di sensore OV16E1Q, da 16 megapixel (con appannamenti e bagliori nelle riprese annullati dall’algoritmo Spirit Transparency Algorithm 2.0 e dai pixel da 2.24 micrometri, ottenendo come risultato il ripristino dei colori reali e della corretta esposizione) e, in basso, lo scanner per le impronte digitali: il pannello visuale usato è un AMOLED da 6.92 pollici, risoluto in FullHD+ (2460 x 1080 pixel), con rapporto d’aspetto a 20.5:9, 120 Hz di refresh rate, supporto completo allo spazio colore DCI-P3, profondità colore a 10-bit, supporto al DC Dimming e certificazioni TUV Rheinland TV, SGS (Svizzera) e UL (Regno Unito) per lo scarso impatto sulla vista.

Il retro ha un bumper rettangolare comprensivo di due grandi anelli, e ospita una quadrupla fotocamera: quest’ultima prevede un sensore principale (Sony IMX682) da 64 megapixel, uno ultragrandangolare (120°) da 8 megapixel, uno per le macro da 5 megapixel e uno da 2 megapixel per la profondità.

La sezione elaborativa dello ZTE Axon 30s annovera il processore octacore (3,2 GHz) Qualcomm Snapdragon 870 con GPU Adreno 650: la RAM può essere espansa virtualmente di 5 GB, mentre lo storage è di tipo UFS 3.1, all’insegna delle combinazioni mnemoniche da 8+128 GB (1.698 yuan o circa 245 euro) e 12+256 GB (2.198 yuan, circa 318 euro). Sempre nevralgica, nella scheda tecnica è la parte riguardante l’autonomia, qui affidata a una batteria da 4.200 mAh con carica rapida a 55W via microUSB Type-C.

Provvisto della classiche connettività, tra cui il 5G, lo smartphone ZTE Axon 30s è animato, per quel che riguarda il software, da Android 12 sotto l’interfaccia proprietaria MyOS 12.