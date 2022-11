ZTE K98: ufficiale il tablet con tastiera, pennino e audio 3D

Ascolta questo articolo

Ultimamente, si sta parlando di ZTE per smartphone low cost, o molto curati esteticamente, ma il noto brand cinese sembra volersi rilanciare anche nel terreno, poco praticato, dei tablet, in cui ha annunciato il nuovo modello ZTE K98.

Per ora proposto in Cina tramite l’e-commerce Jingdong, lo ZTE K98 ha uno chassis metallico in alluminio, posteriormente rifinito nella tonalità grigio Nebula, molto sottile (7.9 mm) ma non del tutto leggero: il device, infatti, pesa 490 grammi, per tutta una serie di motivi, tra cui spicca la dotazione di una corposa batteria da 7.250 mAh con carica inversa, che può essere caricata velocemente dalla porticina microUSB Type-C, oppure dai connettori pogo-pin, usabili anche per connettere la tastiera contenuta in confezione assieme alla cover di protezione.

Le cornici, piuttosto simmetriche, circoscrivono uno schermo LCD IPS da 10.4 pollici risoluto in 2K (1200 x 2000 pixel), secondo un rapporto d’aspetto a 16.10, capace di supportare anche il tocco della pennina K-pencil ad aggancio magnetico e ricarica wireless (quando attaccata), che torna utile per prendere note a mano e disegnare. Le succitate cornici, poi, rispondono anche ad altri usi: nello specifico, hanno permesso al costruttore di installare ben 4 speaker, due per lato per una perfetta simmetria, in modo da supportare la sonorità 3D dello standard immersivo DTS:X Ultra.

Ancora in quota audio, va annotata la presenza di 3 microfoni con riduzione del rumore ambientale, per perfette videoconferenze, e quella di un mini-jack da 3.5 mm, qualora non si voglia usare il Bluetooth per collegarvi cuffie e auricolari. Lungo il lato lungo verticale di destra, quando tenuto in verticale, il tablet ZTE K98 presenta una selfiecamera da 8 megapixel: dietro, è collocata un’unica fotocamera, ma da 13 megapixel (f/1.8, PDAF, video a 1080p@30fps) con in più il beneficio di un Flash LED per quando si scatta con poca luce, in ambienti chiusi, o di sera.

Nel tablet ZTE K98, prezzato a circa 255.31 euro, il processore scelto è l’octacore Snapdragon 680 di Qualcomm, a 6 nanometri, con 2.4 GHz massimi di clock e GPU Adreno 610: la RAM è da 4 GB, mentre lo storage è da 64 GB, risultando espandibile via microSD. Non mancano diverse connettività, come il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass), il Wi-Fi ac (direct, hotspot) dual band, e il Bluetooth 5.1 LE (A2DP). Lato software, su Android 12 viene pubblicizzata la possibilità di affiancare le finestre per il multi-tasking e la funzione di proiezione smart dello schermo.