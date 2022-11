ZTE a tutto gas con gli smartphone low cost Blade A72 5G e Blade A52 e A32

Ascolta questo articolo

Capace di stupire anche con top di gamma, come l’Axon 40 Ultra, il brand cinese nelle scorse giornate ha annunciato un trittico di smartphone che, inseriti nella serie A, appartiene decisamente alla fascia medio-bassa del settore.

Distribuito tramite WindTre al prezzo di 179.90 euro in un’unica soluzione, il primo smartphone della nuova informata di low cost è lo ZTE A72 5G (evoluzione del modello 4G annunciato a Luglio). Il device in questione (164.1 x 75.5 x 9.2 mm per 182.2 grammi, in grigio e blu) ha lo scanner per le impronte digitali sul lato e, frontalmente, un notch a goccia per la selfiecamera, da 5 megapixel (f/2.2, fuoco fisso, zoom digitale 4x, riconoscimento del viso): lo schermo è un LCD IPS da 6.517 pollici, risoluto a 720 x 1600 pixel, HD+, con 90 Hz di refresh rate.

Sul retro, un “biscotto” allinea verticalmente una tripla fotocamera, con due sensori da 2 megapixel, per profondità e macro (a 4 cm), e uno principale da 13 megapixel (f/2.2, autofocus, zoom digitale 10x): lo scanner per le impronte digitali è collocato di lato.

L’octacore (2.2 GHz) MediaTek Dimensity 700 con GPU ARM Mali-G57 MP2 sfrutta 4 GB di RAM espandibili virtualmente di 2, e 64 GB di storage ampliabili via microSD. L’energia è fornita da una batteria da 4.000 mAh caricabile a 10w: in tema di connettività, sono da annoverarsi anche il Wi-Fi ac dual band e la microUSB Type-C. Per il sistema operativo, la scelta è ricaduta su Android 11 sotto la interfaccia proprietaria MyOS 11.

In street price a 103.00 euro su Ebay, lo ZTE Blade A52 (168 x 77.5 x 9.4 mm per 213.9 grammi) ha un frontale simile al modello visto poco sopra, ma varia leggermente nel design del semaforo posteriore, col retroscocca che ospita anche lo scanner per le impronte digitali. Il display, sempre con 90 Hz di refresh rate, è un LCD IPS da 6.52 pollici, risoluto a 720 x 1600 pixel, con 282 PPI. La selfiecamera è anche qui da 5 megapixel e, sul retro, non cambia la tripla fotocamera, da 13+2+2 megapixel, secondo lo schema principale, profondità, macro.

Per il processore scende in campo l’octacore (1.6 GHz) Unisoc SC9863A con la GPU IMG8322: la RAM (LPDDR4X), da soli 2 GB, è abbinata a 64 GB espandili via microSD. Dal setting basico, ne conseguono connettività come il Wi-Fi n dual band (direct), il 4G, il GPS (A-GPS, Glonass, Beidou), il Bluetooth 4.2, e la microUSB Type-C, per la ricarica della batteria, da 5.000 mAh. Il sistema operativo è sempre Android 11.

Ancor più basico, con un prezzo di circa 90 euro, è lo ZTE Blade A32 (nero e blu). Quest’ultimo, sempre con il solo 4G, ha un design alquanto vintage, con cornicioni ben evidenti attorno al display LCD IPS da 5.45 pollici, risoluto in HD+ a 1440×720 pixel: l’ampia fronte ospita una selfiecamera da 5 megapixel, che è la stessa risoluzione della monocamera, con Flash LED, collocata sul retro, nella parte centrale alta della cover.

Come processore, si conferma il già visto octacore SC9863A realizzato da Unisoc a 28 nanometri che, qui, conta su 2 GB di RAM e su 32 GB espandibili di storage: la batteria, da 3.000 mAh si carica tramite una comune microUSB. Provvisto di Bluetooth 4.2, il device è animato da Android 11 in Go Edition.