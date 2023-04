ZTE Axon 40 Lite: ufficiale il nuovo smartphone entry level con 50 mpx

Dopo il lancio del modello Axon 50 Ultra, ZTE si è dedicata nuovamente alla precedente serie di smartphone Axon 40 che, già comprensiva dei modelli Axon 40 Pro, 40 Ultra e 40 SE, ora va a includere anche uno smartphone entry level molto curato esteticamente, lo ZTE Axon 40 Lite.

ZTE Axon 40 Lite ha uno chassis in varie colorazioni (nero o blu), che misura 163,0 × 74,0 × 8,3 mm e ha un peso di 182 grammi. L’appartenenza alla fascia bassa si vede innanzitutto dal frontale che, rispetto al vecchio base gamma della serie, il 40 SE, perde il foro optando per un notch a goccia d’acqua quale sede per la fotocamera anteriore, da 8 megapixel. Lo schermo dell’Axon 40 Lite è un pannello LCD IPS da 6,6 pollici, risoluto in Full HD+, ovvero a 2408 x 1080 pixel: visto che non si tratta di un AMOLED, giocoforza lo scanner per le impronte digitali è stato sloggiato di lato, e nascosto nel pulsante d’accensione.

Guardando il retro, lo stile dello ZTE Axon 40 Lite prevede un layout a doppio anello a filo con la scocca. Lo spioncino in alto ospita un sensore principale da 50 megapixel, con apertura a f/1.8 e obiettivo a 5 lenti. Sotto, il secondo anello alloggia due sensori: quello in alto è un sensore per la profondità, da 2 megapixel, con apertura a f/2.4 mentre quello immediatamente sotto è un sensore da 2 megapixel, sempre con apertura a f/2.4, per le macro (a 4 centimetri).

L’array delle connettività prevede il Dual SIM, il 4G, il Wi-Fi dual band, il GPS, il Bluetooth 5.0, la microUSB Type-C e il mini-jack da 3.5 mm per auricolari o cuffie cablate vecchio stile. La riserva energetica è formata da una batteria da 4.500 mAh con carica rapida a 22.5W mediante la succitata Type-C che serve, ovviamente, anche al trasferimento dati.

A coordinare l’insieme dello ZTE Axon 40 Lite – a livello hardware – è il chipset octacore (2.0 GHz) UNISOC Tiger T616 dell’ex Spreadtrum, realizzato con litografia a 12 nanometri e messo in tandem con la GPU ARM Mali G57 MP1. La RAM, da 4 GB con espansione virtuale, fa coppia con 128 GB di storage UFS 2.2 (espandibile via microSD). Il sistema operativo, che si occupa di gestire le risorse hardware, è ancora Android 12. Attualmente lo ZTE Axon 40 Lite costa 3.999 pesos messicani, pressappoco 200 euro.