ZTE Axon 50 Ultra: ufficiale il top di gamma con messaggistica satellitare

A pochi giorni dalla presentazione del modello Nubia Z50 Ultra, ZTE (che controlla Nubia) ne ha annunciato una versione leggermente differenziata, in particolar modo nel chipset, e con una specifica molto singolare, rappresentata dallo ZTE Axon 50 Ultra.

Lo chassis dello ZTE Axon 50 Ultra ha uno chassis in alluminio con davanti e dietro l’impiego del vetro. Frontalmente, c’è un display forato con scanner d’impronte integrato sotto la sua superficie mentre dietro vi è un rettangolo che evidenzia il sensore principale col Venus Ring, un anello dorato. Partendo dalle specifiche, il display è un pannello AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+, profondità colore a 10-bit, supporto all’HDR10+, refresh rate a 144 Hz, e protezione dalla luce blu.

La fotocamera anteriore è da 16 megapixel. Dietro, stabilizzato otticamente, c’è un sensore principale da 64 megapixel (un Sony IMX787, con f/1.9, autofocus laser, messa a fuoco fasica, un sensore ultra grandangolare (116°) da 50 megapixel con macro a 2 cm e messa a fuoco fasica, e un sensore telescopico (zoom ottico 3x) da 50 megapixel (f/2.0) con messa a fuoco fasica e OIS. I video sono catturati sino all’8K a 30 fps o al 4K a 120 fps. Lato audio, vi sono due speaker con DTS:X Ultra.

Il chipset è l’octacore (3,2 GHz) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, a 4 nanometri, octa core a 4 nm da 3,2 GHz di frequenza massima GPU Adreno 730. La RAM, LPDDR5X, è da 8 o 12 GB, mentre lo storage, crittografato a livello hardware, di tipo UFS 3.1, è da 128, 256, 512 GB, 1 TB. La batteria, da 5.000 mAh, si carica via microUSB Type-C a 80W. Sul piano delle connettività, c’è il 5G, il GPS (AGPS, Beidou, Galileo, Glonass) a doppia frequenza, la micro-USB-C 3.1, l’emettitore IR, il Wi-Fi 6E tripla band, il Bluetooth 5.2 LE (A2DP) e l’NFC.

Da notare che, nel caso la connettività mobile sia assente in zona, ci si potrà appoggiare alla rete satellitare Beidou per inviare e ricevere messaggi. Il sistema operativo dello ZTE Axon 50 Ultra è Android 13 sotto MyOS 13.0. Al momento non si conoscono i prezzi per le varie configurazioni di questo telefono.