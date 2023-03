Nubia Z50 Ultra: ufficiale il top gamma con selfiecamera nascosta

Anche ZTE, come OnePlus, ha presentato un suo smartphone premium, il Nubia Z50 Ultra, assieme a un importante accessorio già visto al MWC 2023, rappresentato dagli occhiali smart Nubia Neovision Glass.

Lo smartphone Nubia Z50 Ultra ha 8,5 mm di spessore per 228 grammi di peso, ed è opzionabile nelle tre varianti di colore Yehai, Dunhuang e Xingkong Collector’s Edition, Risulta prevista anche una versione dedicata alla Notte Stellata di Van Gogh (4.999 yuan, 676 euro). Frontalmente, le cornici sono bene ottimizzate su tutti i lati, risultando di 1,48 mm a destra e a sinistra, di 1,68 mm in alto e di 2,28 mm in basso, tal da garantire un rapporto schermo-corpo rapporto del 93,7% al display.

Quest’ultimo è un AMOLED by BOe, piatto, da 6,8 pollici con risoluzione a 2480 x 1116 pixel, 400 PPI, profondità colore a 10-bit, 100% di copertura sullo spazio colore DCI-P3, estrema precisione cromatica (∆E<1, JNCD<0.8), beneficiato da 120 Hz di refresh rate, e da 960 Hz di touch sampling a 10 dita, con 1.500 nits di picco come luminosità e due tecnologie di protezione della vista (PWM ad alta frequenza 1440Hz e l’attenuazione CC). Lo scanner per le impronte digitali di 7a generazione, che misura anche la frequenza cardiaca, è sottostante lo schermo ed anche la selfiecamera, UDC, è nascosta sotto lo schermo: nella fattispecie, è un sensore OmniVision OV16E1Q da 16 megapixel dimensionato a 1/2.8″, con pixel binning 4-in-1 per pixel da 2.24 micrometri e con apertura a f/2.0.

Il retro, a doppio anello, inserito in un bumper rettangolare a due “righe”, propone una tripla fotocamera accompagnata da un sensore spettrale multi-canale, da un sensore ToF e da un Flash anulare. A comporla, col beneficio di video in 8K, si trovano un sensore principale da principale Sony IMX787da 64 megapixel (35 mm) stabilizzato otticamente, un teleobiettivo periscopico OmniVision OV64B da 64 megapixel (85 mm) stabilizzato otticamente, e un ultra grandangolo (116°) Samsung S5KJN1 da 50 megapixel con funzioni di macro a 2 cm. In tema di audio, c’è il supporto al codec LDAC e due speaker stereo con DTS:X Ultra. Non manca il motore lineare sull’asse X.

Il chipset a 4 nanometri e otto core (3.2 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coopera con la GPU Adreno 740, impiegando una RAM LPDDR5X, e uno storage UFS4.0: le combinazioni sono da 8+256 GB (3.999 yuan, 541 euro), 12+256 e 12+512 GB (4.299 yuan o 581 euro, 4.699 yuan o 635 euro), e 16 GB + 1 TB (5.999 yuan, 811 euro). L’area di dissipazione è globalmente estesa a 41442 mm² (di cui 4212 mm² per la camera di vapore).

Le connettività del Nubia Z50 Ultra comprendono il Wi-Fi ax/be (Wi-Fi 6E) dual band, il Bluetooth 5.3 il GPS (A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou), l’NFC e gli infrarossi per il telecomando. La batteria, da 5.000 mAh, supporta via microUSB Type-C 3.1 di 1a gen, la carica rapida a 80 W. L’interfaccia proprietaria My OS 13 copre Android 13.