Ufficiale il gaming phone OnePlus Ace 2V e gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 Lite Edition

Nel corso di un evento ad hoc organizzato in Cina, OnePlus ha presentato il suo medio-gamma premium OnePlus Ace 2V, assieme a un nuovo paio di auricolari senza fili.

OnePlus Ace 2V ha 8,15 mm di spessore per 195,5 grammi di peso. Sarà personalizzato nei colori smalto verde e roccia nera, applicati a una cover posteriore in vetro. Frontalmente, viene adottato lo stesso schermo by Tianma Microelectronics del modello Ace 2, ma piatto: in alto c’è un foto centrale per la selfiecamera. In tema di specifiche concrete, partendo dalla parte frontale, dietro la protezione del vetro Asahi Glass AGC DT-Star2, si incontra un display OLED da 6,74 pollici con risoluzione a 2772 × 1240 pixel, profondità colore a 10-bit, refresh rate adattivo (40/45/60/90/120 Hz), frequenza di campionamento da 720 a 1.000 (istantaneo) Hz, luminosità (grazie al materiale luminescente Tianma T7) da 500 (predefinita globale) a 1.100 (globale massima) o a 1.450 nits (picco locale massimo), oscuramento PWM ad alta frequenza 1440Hz e scanner d’impronte sottostante. Via aggiornamento OTA arriveranno anche le tecnologie proprietarie touch Lingxi e touch Consonance (riduce ritardo del tocco, e incrementa sensibilità e precisione).

A livello di imaging, la fotocamera anteriore è da 16 megapixel (Samsung S5K3P9, f/2.4) mentre, dietro, sul retro in Gorilla Glass 5, all’insegna di un design a doppio anello, c’è una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale (OmniVision OV64B, f/1.8) da 64 megapixel, un ultra-grandangolare (Sony IMX355 da 112° a f/2.2) da 8 megapixel e uno per le macro a 4 cm (Geco Micro GC02M, f/2.4) da 2 megapixel. Lato audio, vi sono due speaker stereo ultralineari con Dolby Atmos, e un tasto Alert Slider di disattivazione dell’audio a 3 stadi, mentre il coinvolgimento si esalta con le vibrazioni del motore lineare lungo l’asse X.

All’interno, operano il chipset octacore (3,05 GHz) MediaTek Dimensity 9000 e la GPU ARM Mali G710 MC10 con la RAM LPDDR5X (30 applicazioni aperte in 3,15 minuti) e lo storage UFS 3.1. Le combo di memoria disponibili all’acquisto sono da 12+256 GB (2.299 yuan, 310 euro), 16+256 GB (2.499 yuan, 337 euro), 16+512 GB (2.799 yuan, 378 euro). La dissipazione del calore conta su un’ara totale di 29345,5 mm² (di cui 4129 mm² per la camera di vapore).

La batteria, da 5.000 mAh, si carica rapidamente a 80 W via Type-C (40% in 10 minuti, 100% in 32 minuti). Sul versante delle connettività vi è il Bluetooth 5.3, il 5G, una tecnologia Wi-Fi che riduce del 75% il ritardo del gioco, il Wi-Fi 6 dual band, l’NFC, gli infrarossi per il telecomando, e il GPS (GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS). Sotto l’interfaccia ColorOS 13 si cela Android 13.

Passando agli accessori, la OnePlus 27W Freezing Point Cooling Back Clip Lingfengqing, per raffreddare ulteriormente il device, costa promozionalmente 239 yuan (32 euro), mentre l’OnePlus 100W dual-port super flash charger Qingsong viene venduto per un tempo limitato al prezzo scontato di 259 yuan (5 euro).

Gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 Lite Edition, messi a punto dal maestro Hans Zimmer per un campo sonoro più ampio, sono cadenzati nei colori “Yunfeng White” e “Obsidian Black” con lo stelo in color platino. Ospitano driver dinamici da 11 mm e un diaframma planare da 6 mm: grazie a Dynaudio implementano un sistema acustico coassiale a doppia unità che gli permette d’esibire una qualità Hi-REs del suono che gli è valsa la certificazione “Hi-Res small gold standard”. Supportano la cancellazione del rumore sino a 48 dB. Connessi via Bluetooth 5.3, hanno 9 ore di autonomia che arrivano a 39 con la custodia caricabile via microUSB Type-C. Costano in pre-ordine 749 yuan (101 euro).