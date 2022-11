ZTE annuncia due top gamma in edizioni speciale, dedicati allo spazio e a Van Gogh

Ascolta questo articolo

Come promesso, ZTE ha tenuto un evento in Cina nel corso del quale ha annunciato altre due edizioni speciali di alcuni suoi recenti smartphone, con le relative vendite che partiranno dal 6 Dicembre.

Lo scorso anno, ZTE celebrò le imprese spaziali della Cina, terzo paese assieme a USA e Russia ad aver effettuato voli nello spazio con un equipaggio, con la Aerospace Edition del top gamma Axon 30 Ultra. Tale versione era riuscita nell’avere 18 GB di RAM, ma aveva dovuto rinunziare alla selfiecamera sotto-schermo del modello normale. Con il varo dello ZTE Axon 40 Ultra Aerospace non vi sono state rinunce rispetto al modello classico introdotto nel Maggio 2022.

Tecnicamente, si ha sempre un display AMOLED da 6.8 pollici con risoluzione FullHD+, 120 Hz: la selfiecamera nascosta, UDC, è da 16 megapixel mentre, dietro, vi è una tripla fotocamera con il sensore principale, sotto l’obiettivo da 35 mm, che arriva a 64 megapixel. L’audio, con supporto al DTS: X Ultra, conta su due speaker stereo mentre, in tema di connettività, vi è anche il Wi-Fi 6E: l’energia viene tratta da una batteria da 5.000 mAh, laddove per il processore è stato confermato lo Snapdragon 8 Gen 1, affiancato per quest’edizione speciale da un chip di sicurezza proprietario inedito. Il sistema operativo è Android 12.

A differenziare la Aerospace Edition dello ZTE Axon 40 Ultra vi è un design rinnovato: la cover posteriore, ottenuto con un processo di stampaggio a nanofusione, è in ceramica e ha un modulo fotografico fuso con la scocca, dalla quale si eleva dolcemente, con bordi affilati come quelli di una navicella spaziale. Nella confezione d’acquisto, a tema, vi sono poi anche due speciali custodie protettive. Acquistabile dal 6 Dicembre, il device è in pre-ordine in Cina con 5.898 yuan richiesti per la combo 12+512 GB, e 7.798 yuan necessari per quella da 18 GB + 1 TB.

Van Gogh evidentemente piace molto a ZTE, visto che dopo il Nubia Z40S Pro Starry Night Edition, il brand cinese ha dedicato alla notte stellata del pittore olandese pure, ma con tonalità più chiare, lo ZTE Yuanhang 40 Pro Plus Starry Sky Edition. Quest’ultimo, a parte la retrocover diversa, in vetro AG, ha come il modello normale un AMOLED da 6.67 pollici FullHD+, una selfiecamera da 16 megapixel, una tripla fotocamera dietro con sensore principale da 64 megapixel, una batteria da 4.510 mAh caricabile a 66W, l’NFC, lo scanner per le impronte di lato, e un processore MediaTek Dimensity 810. Sempre disponibile dal 6 Dicembre, anche lo smartphone in questione è già in pre-ordine in Cina, al prezzo di 2.198 yuan, circa 294 euro per la combo da 8+256 GB.