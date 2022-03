Xiaomi ufficializza il low cost Redmi 10A e lo spioncino-campanello Smart Cat Eye 1s

In una giornata in cui Honor si è vista svelare anzitempo i medio-gamma X9 5G ed X7 4G, il sotto marchio di Xiaomi, Redmi, ha ufficializzato, mediante lo store Xiaomi Mall, quello che si candida a essere il suo smartphone più economico, in veste di Redmi 10A, proposto nelle tre colorazioni alternative nero ombra, argento chiaro di luna, e blu fumo d’onda.

Il Redmi 10 A (164.9 × 77 × 9 mm, per 194 grammi di peso) ha un frontale che evidenzia in toto il suo essere entry level, con cornici evidenti e un mento abbastanza spesso: la selfiecamera, da 5 megapixel, è inserita in un notch a goccia d’acqua, in capo al display LCD da 6.53 pollici, risoluto in HD+ (1600×720 pixel), con 60 Hz di refresh rate, un aspect ratio a 20:9, 400 nits di luminosità e, per una buona leggibilità all’aperto, una modalità “schermo solare”.

Attento anche alla durata del prodotto, non a caso provvisto di un collaudato (per 500mila volte) pulsante d’accensione, Redmi ha collocato sul retro dello chassis, resistente all’usura e in grado di superare test di caduta, un suggestivo bumper, con due quadrati concentrici, in cui quello più piccolo in alto a sinistra comprende la fotocamera mono, da 13 megapixel (FullHD@30fps) e il Flash LED, mentre quello che lo ingloba pone verso destra il logo Redmi e, poco sotto, curiosamente, lo scanner per le impronte digitali, a portata di indice.

Ancora sul versante multimediale, la fotocamera in-app AI 5.0 porta in dote la facoltà di ottenere i time-lapse e il riconoscimento di 27 diversi tip di scena con setting automatici mentre, lato audio, il Redmi 10A è accompagnato da uno speaker ad alta potenza (1217) e da un mini-jack da 3.5 mm.

Per il processore (2 GHz), offre i suoi servigi il chip octacore Helio G25 (con GPU PowerVR8320 da 650 MHz) scelto da MediaTek per il suo basso consumo energetico e la capacità di supportare una RAM almeno LPDDR4X, e uno storage (espandibile di 512 GB via microSD) eMMC 5.1: nello specifico, il costruttore ha previsto gli allestimenti da 4+64 GB (699 yuan, circa 100 euro, scontata a 649 yuan in occasione del Mi Fan Festival), 4+128 GB (799 yuan, circa 115 euro), e 6+128 GB (899 yuan, circa 130 euro).

Nell’ambito della scheda tecnica, il Redmi 10A annovera diverse connettività (dual-SIM 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual band, GPS con A-GPS/Beidou/Glonass) e una batteria, da 5.000 mAh, sufficienti per 32 ore di chiamate e 35 giorni di stand-by, caricabile non rapidamente, a 10W (5V2A). Il sistema operativo (Android 11), invece, è basato sull’interfaccia MIUI 12.5 in versione ottimizzata (senza le piccole finestre mobili o la funzione di cloning dei telefoni cellulari).

In calce all’evento, Xiaomi ha presentato anche un accessorio, rappresentato (dal 31 Marzo, per 349 yuan pari a 50 euro circa) dallo Xiaomi Smart Cat Eye 1s, autonomo per 6 mesi grazie alla batteria integrata, da 8.000 mAh (caricabile passando per la microUSB), capace di interfacciarsi con gli altoparlanti intelligenti e gestibile anche via concierge virtuale Xiao Ai. Il device ha una parte interna (spioncino), protetta da una laminatura di vetro temperato, con un display LCD IPS da 5 pollici, mentre l’altra (campanello) ha un ultragrandangolo da 160°, con risoluzione a 1080p, apertura a f/2.0, riconoscimento facciale per identificare le persone che, grazie ai 4 infrarossi di riempimento da 940 nm, permette un monitoraggio 24/7.