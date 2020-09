Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro: top gamma svelati anzitempo

Nonostante manchi una manciata di giorni al relativo evento ufficiale di presentazione, grazie al leaker Sudhanshu Ambhore, sono diventate pressocché ufficiali, pur in assenza degli affinamenti del caso e dei prezzi e mercati di distribuzione, le schede tecniche dei nuovi top gamma cinesi Xiaomi Mi 10T e 10T Pro, degni complementi dei già noti Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi 10 Youth, e Mi 10 Ultra.

I nuovi Xiaomi Mi 10T (black, silver) e Mi 10T Pro (black, silver, blue) hanno uno chassis (165.1 x 76.4 x 9.3 mm, per 218 grammi) protetto sia davanti che dietro dal vetro Gorilla Glass 5, con il sensore per le impronte digitali posto di lato, sul frame in alluminio: il frontale, non OLED, propone in ambedue i casi un display LCD IPS da 6.67 pollici, risoluto in FullHD+ secondo un aspetto panoramico a 20:9, abilitato alla gamma cromatica DCI-P3 ed all’HDR10+ che, rispetto ai predecessori, eleva il refresh rate al ragguardevole valore di 144 Hz. La selfiecamera, con Face Unlock, occupa il piccolo spazio richiesto da un foro in alto a sinistra, comunque sufficiente a consentire un sensore da 20 megapixel (f/2.0, pixel da 0.9 micron, HDR, video sino a 1080p@30fps).

Il retro, con un modulo rettangolare posto a sinistra e inclusivo di un Flash LED, nell’ambito di un allestimento che mette in evidenza un particolare sensore, propone – nel Mi 10T – un sensore da 64 (principale, f/1.9, messa a fuoco fasica, video anche 8K@30fps, stabilizzazione elettronica via giroscopio), uno da 13 (ultragrandangolo a 119°, f/2.2), e uno da 5 (macro, f/2.4) megapixel mentre, nel Mi 10T Pro, confermati i sensori minori, e sempre in assenza di un telescopico, il sensore principale passa a 108 megapixel (f/1.7, messa a fuoco fasica, laser autofocus, video sino all’8K@30fps), guadagnando la stabilizzazione ottica. L’output sonoro, mancante del jack da 3.5 mm ma già beneficiante di due speaker stereo, può anche vantare una qualità Hi-Res audio (con campionamento a 24-bit/192kHz).

In ambedue gli Xiaomi Mi 10T e 10T Pro il processore è l’octacore top gamma Snapdragon 865 con GPU Adreno 650: la memoria è ultraveloce tanto nel caso della RAM (LPDDR5) quanto nello storage (UFS 2.1): nello specifico, agli 8 GB di memoria volatile, farebbero da contraltare le pezzature da 128 GB di storage per il Mi 10T, e da 128 e 256 GB per il Mi 10T Pro.

La batteria, la più capiente della serie con 5.000 mAh di energia, perde un bel po’ della velocità di ricarica dei predecessori (120 W), attestandosi sui 33 W, via microUSB Type-C (Power Delivery 3.0), ma implementa anche il wireless charging e il reverse wireless charging (5W): quest’ultima, in tema di connettività, è presente a bordo dei nuovi Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro, in coppia con il Dual SIM, il 4G, il 5G, il Wi-Fi ac dual band con antenne 4×4 MIMO, il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS) dual frequency, l’emettitore di infrarossi, il Bluetooth 5.1 LE (A2DP, aptX Adaptive, aptX HD), e il modulo NFC per i pagamenti contactless.

Nel mentre in rete si ravvisano su internet le prime emanazioni della MIUI 13, la nuova ed attuale interfaccia MIUI 12 va a implementare il sistema operativo degli Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro, sostanziato in Android 10.